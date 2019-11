Linken-Politiker Bartsch: “CSU-Parteibuch schützt Scheuer vor Entlassung”

Anzeige

Berlin. Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat angesichts des geplanten Maut-Untersuchungsausschusses die Ablösung von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nahegelegt.

„Der Maut-Untersuchungsausschuss ist überfällig“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Herr Scheuer hat Millionen an Steuergeld verbrannt, mutmaßlich Vergaberecht und Haushaltsrecht missachtet. Das gehört im Interesse der Steuerzahler vollumfänglich aufgeklärt.“ Bartsch fügte hinzu: „Nur seine CSU-Mitgliedschaft schützt ihn vor der Entlassung durch die Bundeskanzlerin.“

Der Ausschuss soll am Mittag vom Bundestag eingesetzt werden. Die erste Sitzung ist am 12. Dezember geplant. Für einen Untersuchungsausschuss nötig ist ein Viertel aller Parlamentarier – FDP, Linke und Grüne erreichen dieses Quorum. Auch die AfD will zustimmen.

Umfangreiche Vorwürfe

Scheuer steht unter Druck, weil er die Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Pkw-Maut mit den Betreibern Kapsch und CTS Eventim schon 2018 geschlossen hatte, bevor endgültige Rechtssicherheit bestand. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) erklärte die Pkw-Maut Mitte Juni für rechtswidrig. Direkt danach kündigte Scheuers Ministerium die Verträge. Daraus könnten Forderungen der Firmen in Millionenhöhe resultieren.

Die Opposition wirft Scheuer deshalb vor, er habe Verträge voreilig abgeschlossen und Regelungen für den Schadenersatz vereinbart, die die Steuerzahler nun teuer zu stehen kommen könnten. Scheuer hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Ein Untersuchungsausschuss soll mögliche Missstände in Regierung und Verwaltung prüfen. Er kann Zeugen vernehmen und sonstige Ermittlungen durch Behörden vornehmen lassen. Ein Zeuge oder ein Sachverständiger, der vor einem Untersuchungsausschuss falsch aussagt, kann sich der falschen uneidlichen Aussage strafbar machen.