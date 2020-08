Linken-Chefin Kipping fordert Ausrüstung der Schulen mit Corona-Luftfiltern

24.02.2020, Berlin, Deutschland - Pressekonferenz der Partei DIE LINKE zu den Auswirkungen der Buergerschaftswahl in Hamburg auf die Bundespolitik. Foto: Katja Kipping, Parteivorsitzende DIE LINKE. *** 24 02 2020, Berlin, Germany Press conference of the party DIE LINKE on the effects of the Hamburg state elections on federal politics Photo Katja Kipping, Chairwoman of DIE LINKE. © Quelle: imago images/Reiner Zensen