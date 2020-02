Linken-Chef Riexinger: Grüne sollten von CDU Abstand nehmen

Anzeige

Berlin. Der Vorsitzende der Linkspartei, Bernd Riexinger, hat die Grünen angesichts der Führungskrise in der CDU aufgefordert, sich von der Union zu lösen und einer Koalitionsoption mit Sozialdemokraten und Linken zu öffnen. „Wenn die CDU sich für Friedrich Merz entscheidet, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Grünen die Option mit der CDU aufrechterhalten können“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Mit Armin Laschet würde es offener.“ Riexinger fügte hinzu: „Die Grünen sind mit ihrer Offenheit gegenüber der CDU nicht gut beraten. Ich glaube, dass die Debatte über eine Mehrheit links von der Mitte einen neuen Drive kriegt.“

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Sven Lehmann sagte dem RND: „Vielleicht täte der CDU nach 15 Jahren in der Regierung mal eine Runde in der Opposition gut. Sie könnte dann ihre offene Flanke nach Rechts schließen.“ Lehmann zählt zum linken Flügel der Partei.

Rechte Flanke

Grünen-Chefin Annalena Baerbock reagierte unterdessen zurückhaltender. Die CDU habe „70 Jahre lang für Demokratie in diesem Land gestanden“, sagte sie vor Journalisten in Berlin. Sie müsse nun die Kraft finden, „sich von der Hufeisentheorie zu verabschieden“, und begreifen, „dass es einen riesengroßen Unterschied zwischen der Linken und der AfD gibt“.

Natürlich sei am Ende für Koalitionen stets ausschlaggebend, mit wem es die größten Schnittmengen gebe, fuhr Baerbock fort. Sie wollte ein schwarz-grünes Bündnis aber nicht von den aktuellen Entwicklungen in der CDU abhängig machen und betonte, ihr Verhältnis sei sowohl zur scheidenden CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer als auch zu ihren eventuellen Nachfolgern Armin Laschet und Friedrich Merz bestens. Auf die Frage nach Rot-Rot-Grün erwiderte Baerbock jedenfalls, das strebe sie nicht an. Grün-Rot-Rot hingegen „klingt schon besser“.

„Liebe AKK, alles Gute für Dich!“

Die Grünen-Spitze hatte in den vergangenen Tagen alles unternommen, um Kramp-Karrenbauer zu stützen. Sie fürchtet einen Rechtsruck der Union und eine daraus resultierende weitere Polarisierung der Gesellschaft. Persönliche Sympathie kommt hinzu. Der frühere Parteichef Cem Özdemir schrieb bei Twitter: „Liebe AKK, alles Gute für Dich!“

SPD, Linke & wir Grünen werden den Faschismus nicht allein aufhalten! Da brauchen wir aufrechte Konservative. Ich bin dankbar für alle in der #Union, die sich in diesen Tagen gegen Rechts abgrenzen & hoffe, diese Stimmen setzen sich durch. Liebe @AKK, alles Gute für Dich! — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) February 10, 2020

Schließlich haben sich die Grünen in den letzten Jahren immer stärker auf eine schwarz-grüne Koalitionsvariante zubewegt, sodass es für sie schwer würde, gedanklich davon Abstand zu nehmen. Abgesehen davon ist eine rot-rot-grüne beziehungsweise grün-rot-rote Mehrheit nicht in Sicht; und zwischen dem linken Flügel der Linken und den Grünen liegen zumindest außenpolitisch Welten.

Linke Führungsfrage

Aufseiten der Linken hieß es zuletzt, es werde demnächst ein Treffen zwischen Riexinger und seiner Ko-Vorsitzenden Katja Kipping mit den neuen SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans stattfinden. Wann das sein würde, war offen.

Die Linke selbst steht vor einer ungeklärten Führungsfrage. Im Juni werden auf einem Parteitag in Erfurt neue Vorsitzende gewählt. Im Moment sieht es nicht so aus, als würden Kipping und Riexinger im Amt bleiben. Wer ihnen möglicherweise nachfolgt, ist ungewiss.