Linke und SPD sind in Tragik vereint

Berlin. Oskar Lafontaine hat am Freitag einen Stein ins Wasser geworfen. Die Fusion von SPD und Linkspartei sei „wünschenswert“, sagte der 76-Jährige. Dabei hat Lafontaine zunächst der ersten Partei vorgesessen, um später die zweite gegen die Sozialdemokratie in Stellung zu bringen.

Nun ist der Fusions-Gedanke des Saarländers - anders als man meinen könnte - keine Reaktion auf den jüngsten Linksschwenk der SPD. Er äußert ihn in kleineren Kreisen schon seit längerem. Nur werden die Aussichten dadurch nicht besser.

Eine Koalition des linken Lagers, die in der letzten Legislaturperiode rechnerisch möglich war, ist so weit entfernt wie noch nie. Das gilt demoskopisch. Es gilt vor allem politisch. Die SPD wird einstweilen in der Großen Koalition verharren und sich dann in der Opposition regenerieren müssen. Die Linke im Bund hat versäumt, den Bodo-Ramelow-Weg zu gehen; stattdessen lässt sie pathologische Anti-Amerikanisten ebenso gewähren wie Bewunderer von Wladimir Putin oder Nicolás Maduro. Die Grünen sind auch deshalb längst unterwegs zu einer schwarz-grünen Koalition. Was bleibt ihnen bei der Lage anderes übrig?

Bartsch bürgerlicher als Kühnert

Eine Fusion von SPD und Linkspartei liegt nach dem SPD-Parteitag zwar näher als zuvor. Kurioserweise kommt Linksfraktionschef Dietmar Bartsch mittlerweile sogar bürgerlicher daher als der informelle SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert. Freilich dürften die Apparate und Mandatsträger beider Parteien ihre Interessen sichern und dafür sorgen, dass ein Zusammenschluss ausbleibt.

Bei der Bundestagswahl 2009 kamen SPD und Linke übrigens zusammen noch auf 34,9 Prozent; die letzte seriöse Umfrage taxiert sie gemeinsam bei 21 Prozent. Und während die Zeiten für linke Antworten durchaus gekommen wären, steht zu erwarten, dass sich beide Parteien fortan weiter kannibalisieren. Sie sind in Tragik vereint.