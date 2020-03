Durch Corona mehr Gehalt für Supermarktpersonal? Das fordert jetzt Linke-Politiker Bartsch

Anzeige

Berlin. In der Coronaviruskrise hat sich Linksfraktionschef Dietmar Bartsch für eine bessere Bezahlung des Personals von Supermärkten und Discountern ausgesprochen.

Supermarkt und Discounter: Bartsch spricht sich für Gehaltserhöhungen im Einzelhandel aus

“Rewe, Aldi & Co sollten die Gehälter deutlich erhöhen”, sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Arbeit der Beschäftigten in den Märkten sei aktuell unentbehrlich und extrem anstrengend und die Supermarktketten machten derzeit hohe Umsätze. “In der Krise zeigt sich, welche Beschäftigten systemrelevant sind”, sagte Bartsch weiter.

Klöckner: “Die Supermärkte bleiben offen.”

Die Versorgung mit Lebensmitteln in Deutschland ist in der Corona-Krise nach den Worten von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner mit Lebensmitteln “Die Lebensmittelversorgung ist gesichert”, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag in Berlin. “Ich will klar sagen: Die Supermärkte bleiben offen.” Alles andere seien Falschmeldungen. Einerseits sei Deutschland mit heimischen Lebensmitteln wie Kartoffeln, Getreide, Käse oder Schweinefleisch gut versorgt, andererseits gehe es bei Beschränkungen im Grenzverkehr nicht um Warentransporte.

