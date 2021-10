Bei der Linken bleibt vorerst alles beim Alten – das wird nicht aufgehen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bei der Linken bleibt alles beim Alten, könnte man sagen. Aber das wird nicht aufgehen, denn ein „Weiter so“ wird nicht weiterhelfen. Mit der Wahl von Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali zu Vorsitzenden der Bundestagsfraktion am Montag sind zunächst die Weichen in Richtung Kontinuität gestellt, denn die Neuen sind zugleich die Alten, haben die Fraktion bereits seit 2019 geführt. Doch an einem neuen Kurs wird das alte und neue Tandem nicht vorbeikommen.

Offensichtlich soll mit der Personalentscheidung Unruhe vermieden werden. Zwar hatten die beiden Parteivorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler nach dem desaströsen Wahlergebnis vom 26. September angekündigt, man müsse die Partei nun „neu erfinden“. Ich welche Richtung das Erfindertum aber gehen soll, blieb bislang völlig offen. Es setzte eine kontroverse Debatte darüber ein, warum man bei der Bundestagswahl nicht über 4,9 Prozent hinausgekommen und wer dafür verantwortlich ist.

Der Wirtschaftspolitiker der Fraktion, Klaus Ernst, schrieb auf Twitter, die Partei sei kaum noch bei abhängig Beschäftigten verankert, laufe jeder Bewegung hinterher und wolle noch grüner sein als die Grünen selbst. Damit argumentierte er auch in Richtung Sahra Wagenknecht, die seit Längerem kritisiert, dass die Linke sich zu viel um Gender- und Bio-Essen-Debatten kümmert und zu wenig um abhängig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Rentner.

Bereits kurz nach der Bundestagswahl hatten Hennig-Wellsow und Wissler klargemacht, dass sie keinen Grund für personelle Konsequenzen an der Parteispitze sehen. Nun bleiben mit Mohamed Ali und Bartsch auch die Fraktionschefs im Amt. Es sieht so aus, als wollten sich die beiden Machtzentren zusammenraufen, um eine neue Strategie auf den Weg zu bringen. Das ist zwingend nötig, wenn die Linke die nächste Wahl überleben will.