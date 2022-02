Lindner will sich im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität an Italien orientieren

Anzeige

Rom. Bundesfinanzminister Christian Lindner will den Kampf gegen Wirtschaftsverbrechen intensivieren und dabei auch auf Erfahrungen aus Italien zurückgreifen. Der FDP-Politiker besuchte bei einer Kurzvisite am Freitag die Zentrale der Finanzpolizei in Rom und informierte sich dort über die Arbeit der Italiener.

„Ich fühle mich sehr motiviert durch den Einblick hier, bei uns weitere Schritte in der Verstärkung der Finanzkriminalität und der Geldwäsche zu gehen“, sagte Lindner nach seinem Termin bei der Guardia di Finanza.

Er lobte vor allem die personelle Ausstattung der Finanzpolizei und die Zusammenarbeit mit anderen Behörden. In Deutschland gehe es darum, den Rahmen der Befugnisse noch besser auszunutzen und auch die Kooperation zwischen Bund und Ländern voranzutreiben.

„Hier können und wollen wir noch besser werden, das gehen wir jetzt an“, sagte Lindner. „Da suche ich den engen Austausch mit den 16 Kolleginnen und Kollegen in den Ländern wie auch mit den anderen europäischen Institutionen – weshalb ich heute hier war“, berichtete Lindner.