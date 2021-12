Lindner-Nachfolge: Christian Dürr soll neuer FDP-Fraktionschef werden

Anzeige

Berlin. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Dürr soll neuer Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion werden und damit Christian Lindner ablösen, der in der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP Bundesfinanzminister werden soll, aber Parteichef bleiben wird. Das verlautet aus der FDP-Bundestagsfraktion.

Demnach hat Lindner in der Sitzung am Donnerstag Dürr vorgeschlagen; dieser hat wiederum den stellvertretenden Parteivorsitzenden Johannes Vogel als Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer vorgeschlagen. Lindner schrieb später bei Twitter, Dürr sei ein „erfahrener Finanzexperte“ und ein „echter Teamplayer“, der gemeinsam mit Vogel für eine starke Fraktion sorgen werde.

Zwar findet Dürrs Wahl erst am kommenden Dienstag statt. Zweifel daran, dass er es wird, gibt es Fraktionskreisen zufolge aber nicht. Zuletzt waren auch noch andere Namen im Gespräch, so vor allem der von Vogel.

Dass es auf Dürr als Fraktionschef hinauslaufen würde, war für Kenner der FDP-Bundestagsfraktion keine Überraschung mehr. Lange war vermutet worden, Lindner würde seinen langjährigen Weggefährten Marco Buschmann auf dem Posten platzieren. Doch Buschmann hat sich mit seinem Wunsch, Justizminister zu werden, durchgesetzt. Für Lindner spielt bei der Vergabe von Schlüsselpositionen Loyalität eine entscheidende Rolle. Dürr, bislang als Fraktionsvize für Haushalt und Finanzen zuständig, wird diese Eigenschaft zugeschrieben.

Während es bei der FDP keine Quotierung in Sachen Geschlechter gibt, ist die regionale Herkunft umso wichtiger. Mit Lindner und Buschmann werden bereits zwei Nordrhein-Westfalen Minister – was die Kandidatur für Vogel als Fraktionschef schwer gemacht hätte. Mit dem 44 Jahre alten Niedersachsen Dürr ist jetzt ein weiterer wichtiger Landesverband bedacht, der bisher unterrepräsentiert war. Von 2009 bis 2017 war Dürr FDP-Fraktionschef im niedersächsischen Landtag – einen Teil der Zeit war die FDP in Regierungsverantwortung mit der CDU, einen Teil in Opposition.

Dürr zog 2017 über Platz eins der niedersächsischen Landesliste in den Bundestag ein. Sein Wahlkreis ist Delmenhorst, die Wesermarsch und das Oldenburger Land. Dürr hat Wirtschaftswissenschaften an der Leibniz Universität Hannover studiert.

Die zentralen Personalentscheidungen der Liberalen sind damit weithin abgeschlossen. Neben Lindner und Buschmann ziehen FDP-Generalsekretär Volker Wissing aus Rheinland-Pfalz als Minister für Verkehr und Digitales sowie die hessische FDP-Landesvorsitzende Bettina Stark-Watzinger als Bildungs- und Forschungsministerin ins Kabinett ein.

Unklar ist noch, wer auf Wissing als Generalsekretär folgt. Beide Ämter lassen sich kaum miteinander vereinbaren. An erster Stelle wird der Innenexperte Konstantin Kuhle aus Göttingen genannt. Der 32-Jährige könne besonders die der FDP ohnehin sehr zugeneigten Jung- und Erstwähler ansprechen, heißt es in der Partei. Deshalb sei er für den Posten gut geeignet.