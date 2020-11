“Liebes Amerika...!”: Brief an ein Land, in dem es jetzt um alles geht

Anzeige

Liebes Amerika!

Wir kennen uns nicht persönlich, ich darf trotzdem Du sagen. Einfach, weil du mir am Herzen liegst. Nicht als Nation, schon gar nicht als moralische Instanz oder gar „Schutzmacht“. Ich bin kein Kalter Krieger. Es ist mir immer ein bisschen peinlich, wenn beim Super Bowl diese Navy-Kampfjets über das Stadion donnern. Ich finde es ein bisschen kläglich, dass du all diese blau-weiß-rote Folklore zu brauchen scheinst, inklusive herzbebend vorgetragener A-capella-Knödelhymne bei jedem Grundschulturnfest. All das Pathos, das die Seidenfäden der Zivilisation um deine brodelnde, gärende Seele zusammenzuhalten soll.

Nein, es geht mir nicht um deine Theatralik, um Rot gegen Blau, um Freiheit oder Sozialismus, Sex oder Sünde, du Drama Queen. Meine tiefen Sympathien für dich, die auch der Mann mit den sehr kleinen Händen im Weißen Haus bisher nicht zerstören konnte, basieren auf einer ganz anderen amerikanischen Tugend, von der der Immobilienhändler gar nichts weiß und die mir Hoffnung macht in diesen Tagen (neben den Umfragen): Es ist die zutiefst amerikanische Fähigkeit, immer auch das Gegenteil deiner selbst zu sein. Du bist immer Sünder und Heiler gleichzeitig. Kriegstreiber und Friedensstifter. Progressiv und konservativ. „Amerika ist locker, verkrampft, geizig, großzügig, gewalttätig, kosmopolitisch, provinziell - alles gleichzeitig", schrieb Tom Buhrow, jahrelang ARD-Korrespondent in Washington.

Ein Schrei nach Gerechtigkeit

Widersprüche erzeugen Reibung. Reibung erzeugt Hitze. Hitze erzeugt Energie. „The best and the worst“, immer dicht nebeneinander. Das bist du.

Amerika ist locker, verkrampft, geizig, großzügig, gewalttätig, kosmopolitisch, provinziell - alles gleichzeitig. Tom Buhrow, WDR-Intendant, Ex-Korrespondent der ARD in Washington

Sicher: Du hast du es gewaltig übertrieben mit der Reibung, Amerika. Menschen wurden getötet, Seelen bluten, Hass blüht, Argwohn überall. Aber aus dem Zorn über Polizeigewalt, aus dem Entsetzen über die Unfähigkeit dieses Präsidenten angesichts der Corona-Pandemie erschallte ein Schrei nach Gerechtigkeit, der zugleich ein wichtiges Signal in die Welt sandte: Es lebt noch, das andere Amerika! Wir sind hier. Wir sind nicht erstickt in den vier verlorenen Jahren wie George Floyd unter dem Knie des Polizisten in Minneapolis - oder sinnbildlich im Drachengift von Lüge, Fake News, Narzissmus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Bigotterie und dem lächerlichen Windmühlenkampf des Präsidenten gegen Wissenschaft und Medien. Hurra, wir leben noch. Und wir haben die Nase voll.

Verzweiflung angesichts monströser Bilder: Donald Trump mit Goya-Produkten auf einem Instagram-Foto. © Quelle: Trump Insta Goya

Dieses andere Amerika mag verzweifelt sein angesichts der monströsen Bilder von Migrantenkindern in Käfigen, von rechtsradikalen Einflüsterern auf den weißen Sofas im Oval Office, von einem Staatenlenker, der Autokraten bewunderte und mitten in der Pandemie feixend hinter einer Konservenauswahl mit Bohnendosen die Daumen hebt, weil der Bohnendosenchef ihn gelobt hat. Dieses andere Amerika verfolgte fassungslos, wie der seltsame Mann sich eine einst stolze republikanische Bürgerpartei und die verlorenen Kinder der Nation radikal untertan machte, weil er ihre verzweifelte Sehnsucht nach Sinn und Führung erfüllte, in dem er jedem einzelnen einblies: Du bist das Bollwerk gegen das Fremde, das du fürchtest, du bist der Retter in schimmernder Wehr, auch wenn du in einem Trailerpark in Ohio lebst.

„Verbündeter des Lichtes, nicht der Dunkelheit“

Aber es ist eben noch da, das andere Amerika. Und es möchte diesen Wahltag heute zu einem Festtag machen, der dem bizarren Kult um den von sich selbst besoffenen Herrn ein klares, unmissverständliches Ende bereitet, bevor dieser in einer zweiten Amtszeit möglicherweise zum tobenden Anführer einer militanten Sekte würde, deren bewaffnete Privat-Infanterie bereit ist, die über 200 Jahre Demokratie der Welt aus den Angeln zu heben - um den Lauf der Welt zu verzögern, der sie überfordert.

"Ich bin ein verbündeter des Lichts": Joe Biden (r.), demokratischer Präsidentschaftskandidat und ehemaliger US-Vizepräsident, ruft den Journalisten "One Day!" (ein Tag) zu, bevor er in sein Wahlkampfflugzeug steigt. © Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

„Democracy dies in darkness“, schreibt die „Washington Post“ seit 2017 warnend auf ihre Titelseite. („Klingt wie der Slogan zum nächsten Batman-Film“, lästerte Dean Baquet, Chefredakteur der konkurrierenden „New York Times“). Joe Biden versprach, er sei ein „Verbündeter des Lichtes, nicht der Dunkelheit“. Licht, Dunkelheit, herrje. Gewiss ist das pathetisch. Aber es ist das Thema dieser Wahl. Viele fürchten: Wenn dieser Mann wieder gewählt wird, könnte es finster werden um dich, Amerika.

Wie schnell schließen sich die Wunden?

Aber ich glaube nicht daran. Weder an eine Wiederwahl, noch daran, dass die Narben, die er hinterlässt, all die Zerstörungen, die er als Polit-Bulldozer im fragilen globalen Weltgefüge und in der eigenen Gesellschaft angerichtet hat, nicht heilbar wären. Es ist jenes andere Amerika, das die USA tatsächlich „GREAT“ machen könnte: offen, frei, verbindlich, freundlich.

Selbstheilung. Erneuerung. Erholung. Tatsächlich ist der feste Glaube daran, aus jeder Krise gestärkt hervor zu gehen, tief ins amerikanische Erbgut eingegraben. Das macht Captain America zur perfekten Symbolfigur für dieses Land - jenen Superhelden im Spandexanzug mit Maske (!) und den wundersamen Selbstheilungskräften. Captain Americas Wunden schließen sich in Stunden. Brüche heilen in Tagen.

Das eine Amerika, das andere Amerika: US-Präsident Barack Obama schüttelt Donald Trump nach dessen Wahl 2016 die Hand. © Quelle: imago images/UPI Photo

Im Falle der Nation wird es länger dauern als ein paar Tage. Aber die Fähigkeit zur Selbsterneuerung gegen alle Widerstände, das magische Meistern von Krisen gehören zum US-Gründungsmythos. Der Pionier im Ochsenkarren, der sich gegen Sturm und Dürre über die Rocky Mountains gen Westen quält. Der US-Soldat, der sich am 6. Juni 1944 über den „Omaha Beach“ der Normandie robbt, um Europa von Hitler zu befreien. Die „Okies“, die 1935 ihre im Staub versunkenen Farmen in der „Dust Bowl“ zurücklassen und barfuß nach Kalifornien aufbrechen, von John Steinbeck in „Früchte des Zorns“ verewigt.

Der Mythos vom Helden, der fällt und wieder aufsteht, ist das Grundgestein der Nation. Der im Nirgendwo ein Haus errichtet und sofort nach dem Hurrikan wieder Hammer und Nagel ergreift. Und was für jeden Einzelnen gilt, gilt erst recht für die Nation.

„Nicht das Ende von Amerika, wie wir es kennen“

Nirgends spiegelt sich diese Energie so deutlich wie in Literatur und Popkultur. Als die zuckersüße Kino-Glückspropaganda der Fünfziger mit ihren pastellfarbenen Musicals mit der Lebenswirklichkeit nicht mehr viel zu tun hatte, sezierte das „New Hollywood“ mit erbarmungsloser Schärfe die bürgerlichen Lügen. Dennis Hopper und Peter Fonda jagten in „Easy Rider“ einem ganz anderen amerikanischen Traum nach. Als George W. Bush nach dem 11. September 2001 Amerikas Ansehen verspielte, belohnte das kulturelle Establishment Bushs schärfsten Kritiker Michael Moore mit dem Oscar.

Vor vier Jahren, kurz vor dem Wahlsieg des Quereinsteigers im November 2016, schrieb ich: „Auch der Hurrikan Trump würde diesen Can-Do-Spirit nicht zerstören. Sein Wahlsieg wäre nicht das Ende der Welt. Es wäre nicht einmal das Ende von Amerika, wie wir es kennen“. Ich glaube noch immer daran, Amerika. Gewiss, du bist im Guten wie im Schlechten immer ein bisschen lauter als der Rest. Das ist es aber gerade, was mich fasziniert an dir. Du hast Barack Obama, Irland hat Bono, Deutschland hat Hannes Jaenicke. Wenn sollen wir denn sonst bewundern? China? Russland?

Es ist nichts falsch an Amerika, was nicht mit dem geheilt werden kann, was richtig ist an Amerika. Bill Clinton, US-Präsident von 1993 bis 2001

„Es ist nichts falsch an Amerika“, hat Bill Clinton in seiner Rede zur Amtseinführung 1993 gesagt, „was nicht mit dem geheilt werden kann, was richtig ist an Amerika.“ Auf lange Sicht hat sich Amerika stets als potentes Korrektiv seiner selbst erwiesen. Resilienz heißt die Fähigkeit, Krisen in Vorwärtsenergie zu verwandeln. . „In historischen Dimensionen gedacht ist Trump einfach nicht wichtig genug, um Amerikas Demokratie zu gefährden“, schrieb der in Venezuela geborene US-Journalist German Lopez. „Der Kollaps einer Demokratie sieht anders aus. Ich weiß das. Ich komme aus Venezuela.“

„Amerika ist kein fragiles Ding“

Ja, Amerika, du wirkst wie ein wankender Riese. Wie ein Imperium vor der Implosion. „Gib mir deine müden, deine armen, deine zusammengekauerten Massen, die sich danach sehnen, frei zu atmen...“? Das war einmal. Deinen Nimbus als Sehnsuchtsziel der „hurdled masses“ hast du längst verspielt. Aber mit Ländern ist es wie mit Kindern auf dem Pausenhof: Sie werden nicht bewundert, wenn sie behaupten, cool zu sein. Sie müssen coole Dinge tun. „Amerika ist kein fragiles Ding“, wie Barack Obama mal gesagt hat.

"Gib mir deine müden, deine armen, deine zusammengekauerten Massen...": Ein Hubschrauber umrundet die Freiheitsstatue in New York. Ihren Ruf als Einwanderernation mit Chancen für Millionen haben die USA längst verloren.

Der Mann, der diese Wahl eigentlich gewinnen muss, weil er sonst seine Immunität verliert und im Gefängnis landen könnte, hat nichts Cooles getan. Stattdessen hat er die Grundfeste des demokratischen Konsensprinzips erschüttert. Hinter der kollektiven Genervtheit und Angst aber, hinter dem Feuerwerk des Zirkuswahlkampfs und all den existenziellen Erregtheiten, gab es immer Stimmen, die Gelassenheit anmahnten. Die daran erinnerten, dass die amerikanische Demokratie mit all ihren Schwächen und Unzulänglichkeiten schon ganz andere Ausnahmezustände gemeistert hat. Die Amerikanische Revolution. Einen Bürgerkrieg. Zwei Weltkriege. Die Große Depression. Vietnam. Die Bürgerrechtsbewegung. „Wir sind größer als unsere Anführer", schrieb Lopez. "Wir sind besser als unsere Politik. Wir sind weiser als unsere Kultur. Wir sind smarter als unsere Ideen.“ Und Obama, der letzte große Hoffnungsträger, sagte: „Amerika ist kein fragiles Ding.“

Amerika ist kein fragiles Ding. Barack Obama, US-Präsident von 2009 bis 2017

Vieles an dir, Amerika, macht mich zornig, traurig, ratlos. Dein kulanzfreies Radikalchristentum, das in Wahrheit ein Milliardengeschäft ist. Der eiskalte Turbokapitalismus deiner Konzerne. Oder dass du im Fernsehen deine Flüche überpiepst, aber gleichzeitig halbautomatische Waffen im Supermarkt verkaufst. Du hast vergessen, dass der zweite Verfassungszusatz, der Waffenbesitz legalisiert, von 1791 stammt. Weißt du noch, was die einzigen Schusswaffen waren, die es damals gab? Musketen! Vorderlader. Drei Schuss pro Minute - wenn man richtig schnell war. Es muss dir doch klar sein, Amerika, dass halbautomatische Sturmgewehre wie das AR-15 mit dem Zweiten Verfassungszusatz nicht gemeint gewesen sein können. Trotzdem besitzen 3,7 Millionen deiner Landsleute eine solche Todesmaschine.

Die US-Kultur ist besessen vom Werden, nicht vom Sein

Aber dann gibt es die Dinge an dir, Amerika, die ich liebe. Selbst in den finstersten George-W.-Bush-Jahren gab es immer noch die „Daily Show“ mit Jon Stewart. Stewart, der liberale Jude aus New Jersey, war der Gegenentwurf zum Irrsinn. Unermüdlich arbeitete er sich auf Comedy Central an bigotten Politikern, keifenden „Fox-News“-Eiferern, skrupellosen Lobbyisten, dramatischen Medienapokalyptikern ab. Weil er an das Gute in diesem „durchgeknallten“ (Stewart) Land glaubte. Damals dachten wir, George W. Bush sei der schlechteste US-Präsident aller Zeiten. Wie naiv.

Und wir dachten lange, dieser Mann wäre der schlechteste US-Präsident aller Zeiten gewesen: George W. Bush bei einem Auftritt in der Show von bei Ellen DeGeneres.

Ich liebe die Tatsache, dass die US-Kultur besessen ist von der Adoleszenz, vom Zustand des Menschen zwischen Jugend und Erwachsensein – in J. D. Salingers „Fänger im Roggen“, in Richard Linklaters Film „Boyhood“. Mit anderen Worten: Du interessiert dich mehr für das Werden als für das Sein. Oder wie Goethe vor 200 Jahren überraschend holprig dichtete: Amerika, du hast es besser / Als unser Continent, das alte, / Hast keine verfallene Schlösser / Und keine Basalte." Und ich habe mich in den Trump-Jahren immer mit dir selbst getröstet, mit den Perlen deiner Gegenkultur. Wenn die Gegenwart den eigenen Sehnsüchten nicht standhält, ist die Flucht in die Fiktion immer eine Option.

Der Geist von Freiheit und Liebe

Aufbruch, Häutung, Neuerfindung. Es gehört eben nicht nur Joseph McCarthys Kommunistenjagd zu dir, Watergate, Ku-Klux-Klan, Vietnam und Waterboarding. Es gehört auch Martin Luther King dazu, Jimi Hendrix' lustvolle Zerstörung der US-Hymne, die absurd teure Mondmission, Bob Dylans näselnde Poesie der Menschlichkeit und das Hoffnungslied „We shall overcome“, das Joan Baez zur Hymne der Gegenkultur machte. Es gehört James Dean dazu, der zweifelnd und hadernd durch die verregneten Avenues von New York City schlurft.

Als Musik noch Revolutionen untermalte, wurde das bunte, laute, grelle, anarchische Musical „Hair“ geboren, mit Friedenshymnen wie „Let the Sunshine In“ und „Hare Krishna“. In der Geschichte einer Gruppe New Yorker Friedensaktivisten kristallisierte alles, was die US-amerikanische Gegenkultur ausmachte: Angst, Wut, Liebe und Sehnsucht einer Generation, die nicht wusste, wofür zum Teufel sie am anderen Ende der Welt sterben sollte. Das ist das wichtigste popkulturelle Erbe jener Zeit: die Idee, dass ein Lied das Leid der Welt vielleicht nicht heilen, aber lindern kann.

Die berühmte Rede von Barack Obama 2008 war ein Echo jener Hymnen, vertont von Will.i.am zu einem unzerstörbaren Dokument der Zuversicht:

" It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation: Yes we can!

It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed a trail towards freedom through the darkest of nights: Yes we can!

It was sung by immigrants as they struck out from distant shores and pioneers who pushed westward against an unforgiving wilderness: Yes we can!"

("Es war ein Glaubensbekenntnis, das in die Gründungsdokumente eingeschrieben das Schicksal einer Nation erklärte. Ja, wir können!

Es wurde von Sklaven und Befreiern geflüstert, die sich durch die dunkelste Nacht einen Weg in Richtung Freiheit bahnten: Ja, wir können!

Es wurde von Einwanderern gesungen, als sie von fernen Ufern aufbrauchen, und von Pionieren, die sich gegen eine unbarmherzige Wildnis vorwärts drängten nach Westen: Ja, wir können!")

1091 Tage Hadern, Trauern und Leiden

Gewiss, das alles ist zwölf Jahre her. Und ein solcher Moment ist Joe Biden bisher nicht geglückt. Aber der Geist jener Zeit ist nicht gestorben. Um sich neu sortieren zu können freilich, um also mit dir selbst zu klären, wer und was du in Zukunft sein willst, bräuchtest du, Amerika, einen Präsidenten, der genau diese Debatte auch zuließe. Trump hat das nicht getan.

„Nimm dein gebrochenes Herz und mache Kunst daraus“, zitierte Meryl Streep kurz nach Trumps Wahl ihre gerade verstorbene Kollegin Carrie Fisher. Das andere Amerika hat 1091 Tage lang geweint, gehadert, getrauert, gelitten und gekämpft. Nun spricht vieles dafür, dass am Morgen des 4. November die Sonne wieder aufgeht.