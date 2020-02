Libyen-Gespräche: Maas sieht “gutes Zeichen”

Anzeige

Berlin. Gerade einmal zweieinhalb Wochen sind seit dem großen Libyen-Gipfel in Berlin vergangen. Im Kanzleramt gelobten sämtliche Staats- und Regierungschefs, deren Länder am Bürgerkrieg in dem nordafrikanischen Land beteiligt sind, sich fortan zurückzuhalten und das vor neun Jahren beschlossene Waffenembargo endlich einzuhalten. Bisher jedoch sind den feierlichen Worten kaum Taten gefolgt.

Das Waffenembargo des Sicherheitsrats wird in aller Offenheit verletzt. Die ausländischen Verbündeten der Kriegsparteien statten ihre Schützlinge weiterhin mit Waffen aus. Selbst Söldner lassen sie einfliegen. Dieser offene Bruch mit den Bekundungen der Libyen-Konferenz wurde jetzt von UN-Generalsekretär António Guterres bestätigt. „Ich bin zutiefst frustriert über das, was in Libyen passiert, und ich finde, es ist ein Skandal“, sagte Guterres am Dienstag in New York.

Guterres listete Lieferungen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten auf, Truppen aus der Türkei, Söldner aus dem Sudan und Angehörige einer privaten russischen Militärfirma mit besten Verbindungen zum Kreml. Kriegsgerät und Söldner kämen per Flugzeug ins Land. Zudem sei die in Berlin vereinbarte Feuerpause „dramatisch verletzt“ worden. Dies sei „absolut inakzeptabel“.

Die Waffen schweigen nicht

Auch die beiden verfeindeten Lager waren in Berlin zugegen – der offiziell anerkannte Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch und sein Gegenspieler General Chalifa Haftar. Haftar hat weite Teile des Landes unter seiner Kontrolle. Seine Milizen belagern seit Monaten die Hauptstadt Tripolis.

Immerhin, ein Lichtblick sind die in dieser Woche aufgenommenen Verhandlungen zwischen den libyschen Konfliktparteien in Genf. Dem UN-Sonderbeauftragten Ghassan Salamé zufolge haben dort beide Seiten die Bereitschaft erklärt, die bestehende Feuerpause in einen „stabileren“ Waffenstillstand zu verwandeln. Details darüber sollten in den zunächst bis Donnerstag laufenden Gesprächen geklärt werden.

Maas hofft auf Gespräche

Dies gibt Außenminister Heiko Maas Anlass zur Hoffnung. „Der Beginn der Gespräche mit beiden Konfliktparteien in Genf ist ein gutes Zeichen. Damit wird eine wichtige Vereinbarung der Berliner Libyen-Konferenz umgesetzt“, sagte der SPD-Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Es ist dringend notwendig, dass die libyschen Konfliktparteien jetzt über einen echten Waffenstillstand sprechen und die Rahmenbedingungen dafür verhandeln. Die Internationale Gemeinschaft, vor allem aber das libysche Volk, erwartet nun baldige und konkrete Ergebnisse“, betonte Maas.

Die Chancen auf eine schnelle Beilegung des Konflikts schätzt Maas jedoch gering ein. „Der Weg zum Frieden in Libyen ist noch lang, die nun laufenden Gespräche markieren eine wichtige Etappe.“ Dass jedoch die Konfliktparteien überhaupt in Genf zu Gesprächen zusammengekommen sind, mache Mut. „Sie bestärken uns darin, gemeinsam mit den Vereinten Nationen weiter hartnäckig an der Umsetzung der Ergebnisse von Berlin zu arbeiten“, sagte Maas dem RND.