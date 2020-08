Libanon: Rücktritt der gesamten Regierung angekündigt

Anzeige

Beirut. Die libanesische Regierung ist wegen der tödlichen Explosion in Beirut zurückgetreten. Das teilte Gesundheitsminister Hamad Hassan am Montag zum Ende eines Kabinettstreffens mit. Der Ministerpräsident Hassan Diab werde "den Rücktritt im Namen aller Minister" einreichen.

Zuvor hatte die Regierung nach der Explosionskatastrophe von vergangener Woche ein weiteres Mitglied verloren. Justizministerin Marie-Claude Najm erklärte am Montag ihren Rücktritt. Zuvor hatten bereits Informationsministerin Manal Abdel Samad und Umweltminister Kattar Demianos ihre Posten aufgegeben.

Bei der Explosionskatastrophe am 4. August waren im Hafen von Beirut rund 160 Menschen getötet und fast 6000 verletzt worden. Weite Teile der libanesischen Hauptstadt sind verwüstet. Als Ursache der Katastrophe gilt Berichten zufolge ein Feuer, das 2750 Tonnen Ammoniumnitrat zur Detonation brachte. Die Ladung mit der hoch entzündlichen Chemikalie war jahrelang in einer Halle am Hafen gelagert worden.

Diab hat am Wochenende vorgezogene Neuwahlen vorgeschlagen.