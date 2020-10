Levit, Drosten und Mai Thi Nguyen-Kim mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Anzeige

Anzeige

Berlin, Hannover. Der Virologe Christian Drosten, der Pianist Igor Levit und die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim sind gemeinsam mit zwölf weiteren Männern und Frauen mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte am Donnerstag anlässlich der Ordensverleihung in Schloss Bellevue laut Redemanuskript, zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit würden “Menschen aus Ost und West, Nord und Süd” ausgezeichnet, “die sich um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft verdient gemacht haben. Menschen, die anderen zur Seite stehen; die mithelfen, Mauern abzutragen; die dafür sorgen, dass wir miteinander im Gespräch bleiben.” Die Ehrung stand unter dem Motto “Vereint und füreinander da”.

Es ist nicht alles gut in unserem Land. Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Geehrten stünden auch für “die vielen Menschen in unserem Land, die sich im Kampf gegen die Pandemie besonders engagieren”. Er betonte: “Es ist nicht alles gut in unserem Land”. Die Risse in der Gesellschaft seien in der Corona-Krise nicht einfach verschwunden. “Wir erleben in diesen Wochen beides: Vertrauen und Solidarität einer Mehrheit, aber auch Wut und Feindschaft in anderen Teilen unserer Gesellschaft.”

Manche Menschen fühlten sich abgehängt oder ausgegrenzt, weil sie schlechtere Chancen hätten, weil sie Abwertung und Diskriminierung, Hass und Gewalt erlebten, "sei es wegen ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe, wegen ihres Glaubens, ihrer Behinderung oder ihrer sexuellen Orientierung".

Anzeige

Drosten, Levit, Mai Thi Nguyen-Kim - Verdienste im Kampf gegen Corona-Krise

Drosten ist Leiter der Virologie der Berliner Charité. Er wurde durch den NDR-Podcast “Coronavirus-Update” bundesweit bekannt, in dem er - interviewt von Journalistinnen - die stets neuen Erkenntnisse zu Covid-19 erläutert und einordnet.

Anzeige

Der Pianist Levit hatte zu Beginn der Corona-Krise tägliche, aus seinem Wohnzimmer per Internet übertragene “Corona-Hauskonzerte” initiiert, die von vielen Menschen live verfolgt wurden.

Die Chemikerin und Journalistin Mai Thi Nguyen-Kim erklärt einem Millionenpublikum online, im Fernsehen und in Büchern naturwissenschaftliche Themen - zuletzt widmete sie sich auch ausführlich der Corona-Pandemie.