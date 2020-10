Letztes TV-Duell läuft: Trump verteidigt Pandemie-Management seiner Regierung

Anzeige

Anzeige

Nashville. US-Präsident Donald Trump hat das Krisenmanagement seiner Regierung in der Corona-Pandemie verteidigt. „Wir kämpfen dagegen, und wir kämpfen intensiv“, sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) im zweiten und letzten TV-Duell mit seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Trump versprach auch erneut, dass die Pandemie schon bald zu Ende sein werde - obwohl das im Gegensatz zu Aussagen von Wissenschaftlern und der gegenwärtigen Entwicklung steht. „Immer mehr Menschen geht es besser“, sagte Trump.

Der Demokrat Biden sagte, es gebe keinen einzigen ernsthaften Wissenschaftler, der davon ausgehe, dass die Pandemie bald von selbst vorbei sein werde. Daten der Universität Johns Hopkins zufolge gibt es in den USA, einem Land mit 330 Millionen Einwohnern, bislang rund 8,4 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionen. Die Zahl der Neuinfektionen stieg zuletzt wieder auf rund 60. 000 pro Tag an. Rund 223.000 Menschen starben bislang - mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Bei der eineinhalbstündigen Debatte in Nashville im Bundesstaat Tennessee haben die Organisatoren neue Regeln erlassen, nachdem das erste TV-Duell vor allem wegen Trumps Unterbrechungen ins Chaos abgeglitten war. So bleibt während des zweiminütigen Eingangsstatements eines Kandidaten zu Beginn eines Themenkomplexes das Mikrofon des Gegenkandidaten abgeschaltet.

Anzeige

Trump warf der unabhängigen Kommission, die die Debatten organisiert, vor dem TV-Duell vor, auf Bidens Seite zu stehen. Kommissionsmitglied Frank Fahrenkopf wies das im Sender Fox News zurück. Fahrenkopf betonte zugleich, die Themen würden nicht von der Kommission, sondern von der Moderatorin ausgewählt - bei der letzten Debatte ist das die NBC-Journalistin Kristen Welker. Die 44-Jährige arbeitet als Korrespondentin im Weißen Haus in Washington. Trump nannte Welker vor der Debatte „total parteiisch“ und eine „radikale linke Demokratin“.