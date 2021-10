Letzter EU-Gipfel: Angela Merkel verlässt die europäische Bühne

Anzeige

Nach mehr als 100 Treffen dieser Art hat Angela Merkel am Freitag ihren wohl letzten EU-Gipfel beendet. Im Mittelpunkt des Treffens der europäischen Staatschefs stand noch einmal der Streit mit den beiden Mitgliedsstaaten Polen und Ungarn.

Bei ihrer Abschlusskonferenz sprach Merkel der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch einmal ihre Unterstützung zu, betonte aber gleichzeitig, dass gerichtliche Verfahren allein das Problem nicht lösen könnten. Gestern habe die Kanzlerin mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki bilateral gesprochen und für Verständnis für das europäische Vorgehen geworben.

Merkel: „Es ist klar, dass es unterschiedliche Verständnisse von Freiheit gibt“

Die Kanzlerin wies allerdings auch auf die unterschiedlichen Mentalitäten hin: „Es ist klar, dass es unterschiedliche Verständnisse von Freiheit gibt.“ In einem Land, das erst seit 1990 in einer demokratischen Gesellschaft lebe, gebe es zwangsläufig andere Vorstellungen als in Staaten, die schon nach dem zweiten Weltkrieg die Möglichkeit zur Demokratie hatten. Klar müsse aber sein, dass die Unabhängigkeit der Justiz ein Kernpfeiler der europäischen Werte sei.

Merkel beklagt langsame Handelspolitik

Weitere Themen des Gipfels waren das künftige Vorgehen in der Pandemie, die Vorschläge der EU-Kommission für mehr Digitalisierung, die gestiegene Migration über die Belarus-Route sowie die europäische Handelspolitik. Bei letzterem Thema beklagte die Kanzlerin, dass die EU noch immer zu lange für entsprechende Abkommen brauche. „Kanada ist ein Land mit dem wir sehr gute Beziehungen haben und dennoch dauerte es vier Jahre für ein Handelsabkommen“, sagte Merkel. Hier müsse die EU für eine Beschleunigung sorgen.

Beim kritischen Thema der Energieversorgung kündigte die Kanzlerin eine Studie an, die das Funktionieren des Energiemarktes untersuchen solle. Die aktuell hohen Preise für Energie erklärte Merkel vor allem mit der gestiegenen Nachfrage nach dem letzten Pandemiejahr. Die von der Kommission eingerichtete „Toolbox“, die den Mitgliedsstaaten Optionen bieten soll, die hohen Energiepreise abzumildern, lobte Merkel und kündigte an, dass die europäischen Energieminister bei einem weiteren Treffen weitere Rahmenbedingungen festlegen sollen.

Am Vormittag hatten die EU-Länderchefs Angela Merkel für ihren Einsatz für die Europäische Union gedankt. Merkel bedankte sich bei ihren Kollegen, die ihr „noch einmal einen langen letzten Rat ermöglichten“. Zum Abschluss ihrer Pressekonferenz erklärte die Kanzlerin, dass es ihr „wie immer in Europa ein Vergnügen gewesen ist“.