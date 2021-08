Leichtathletin Timanowskaja: „Hätte gerne, dass alle Belarussen die Wahrheit sagen”

Kristina Timanowskaja, Sprinterin aus Belarus, lächelt für ein Foto während eines Interviews. Die belarussische Sprinterin Timanowskaja landete am 04.08.2021 in Warschau mit einem Flug aus Wien, wo sie von den Olympischen Spielen in Tokio angekommen war. Timanowskaja und ihr Ehemann haben ein humanitäres Visum für Polen erhalten. © Quelle: Andrzej Lange/PAP/dpa