Lehrergewerkschaften pochen auf Luftfilter an Schulen: „Das ist schlicht zu wenig“

Hannover/Berlin. Angesichts stark steigender Corona-Zahlen bei Kindern und Jugend­lichen pochen die Gewerk­schaft Erzie­hung und Wissen­schaft (GEW) und der Verband Bildung und Erzie­hung (VBE) auf den flächen­deckenden Einsatz von Luft­filtern an Schulen. „Hier herrscht drin­gender Hand­lung­sbedarf“, sagte GEW-Chefin Maike Finnern dem Redak­tions­Netz­werk Deutsch­land (RND). Der flächen­deckende Einbau von Luft­filter­anlagen an den Schulen müsse „endlich umgesetzt werden“. Auch VBE-Präsident Udo Beck­mann machte gegen­über dem RND deut­lich: „Wenn es das oberste Ziel ist, den Schul­betrieb aufrecht­zu­erhalten, sind alle geeigneten Maß­nahmen zu ergreifen, dies zu verwirk­lichen.“

Die Forde­rung nach Luft­filtern ist dabei nicht neu. Bereits im vergan­genen Herbst begann die Diskus­sion um den Einsatz in Schulen. Ende Oktober 2020 legte der Bund ein Luft­filter­programm in Höhe von rund 500 Millionen Euro für feste Luft­filter­anlagen auf. Schulen können aber erst seit Juni entspre­chende Subven­tionen bean­tragen. Im Juli legte die Regie­rung mit einem ergänzenden 200-Millionen-Euro-Programm für mobile Anlagen nach. Getan hat sich bisher aller­dings noch wenig.

Neben Luftfiltern: regelmäßige Testungen wichtig

Viele Schulen seien mit Luft­filtern „immer noch nicht so ausgestattet, wie es notwendig ist“, klagte Finnern. Eine repräsen­tative Forsa-Befra­gung im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung in Kooperation mit der „Zeit“, die am Mitt­woch vorgestellt wurde, ergab, dass es im Schnitt an 72 Prozent der Schulen keine Luft­filter­geräte gibt. „Das ist schlicht zu wenig“, so Beck­mann. Immerhin könne der flächen­deckende Einsatz von Luft­filtern Infek­tionen maß­geb­lich eindämmen. „Dies hat nicht nur in der aktuellen Lage mit dem Corona­virus viele Vorteile, sondern könnte eben auch den Effekt der Erkältungs- und Grippe­wellen der nächsten Jahre deut­lich minimieren.“

Mit Blick auf die drohenden Infektions­wellen in Herbst und Winter sei auch das Testen von elementarer Bedeu­tung, sagte der VBE-Präsident. „Eine zweimalige Testung pro Woche muss Mindest­standard sein.“ In Hoch­inzidenz­gebieten oder nach Reisen in den Ferien sei eine drei­malige Testung „mehr als sinn­voll“. Die GEW-Chefin forderte dagegen generell eine Test­strategie, „die drei Tests pro Woche vorsieht“. Auch die Einhal­tung der AHA-Regeln sei für den best­mögli­chen Gesund­heits­schutz für Schüle­­rinnen und Schüler, deren Eltern und die Lehr­kräfte maßgeblich.

Kinderärzte: Maskenpflicht aktuell nicht notwendig

Im Gegen­satz zum Deut­schen Lehrer­verband, der die sofortige Rück­kehr zur Masken­pflicht an Schulen forderte, ist die Entschei­dung darüber für die GEW-Chefin „abhängig von der Entwick­lung der Inzidenz­zahlen und der Auslastung der Kranken­häuser“. Der VBE sieht die Trage­pflicht als letzte Maß­nahme, die ört­lich nur bei hohen Inzi­denzen umgesetzt werden sollte. „Bei Kindern auf die Hospi­talisie­rungs­quoten zu gucken, ist mit Blick auf mögliche Lang­zeit­folgen auch bei milden Verläufen nur bedingt aussage­kräftig“, so Beck­mann.

Der Berufs­verband der Kinder- und Jugend­­ärzte (BKJV) hält die Aufhe­bung der Masken­pflicht zumin­dest in Grund­schulen für vertretbar. Entspre­chend der Leit­linie zum Infek­tions­schutz in Schulen sei „die Evidenz des Maske­tragens sehr niedrig“, so Sprecher Jakob Maske auf RND-Anfrage. Dass die Inzidenzen bei Kindern und Jugend­lichen aktuell am höchsten sind, liege auch daran, „dass diese Gruppe die einzige ist, die regelmäßig und häufig getestet wird“. Nur wenn die Zahl der Inzidenzen und Erkran­kungen dauer­­haft ansteige, sei eine Rück­kehr zur Masken­pflicht notwendig.

Schwierige Abwägung bei der Maskenpflicht

Das Robert Koch-Institut gibt einmal pro Woche die alters­spezifi­schen Anteile der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bekannt. Am Donners­tag lag der Wert bei Kindern zwischen zehn und 14 Jahren mit 237 deutlich über dem genera­tionen­über­greifenden Durch­schnitt von 116. Die Wochen­inzidenz bei den Fünf- bis Neun­jährigen war mit 194 am zweit- und bei den 15- bis 19-Jährigen am dritt­höchsten.

BKJV-Sprecher Maske betonte: „Die Rück­kehr zur Norma­lität im Rahmen des Mögli­chen ist für die psychi­sche Gesund­heit der Kinder und Jugend­­lichen immens wichtig.“ Auch deshalb hält der VBE-Präsi­dent die Diskus­sion für kompli­ziert: „Dies ist eine schwierige Abwä­gung zwischen pädago­gischen Leitlinien und der Gesund­heits­fürsorge.“ Gestik und Mimik seien wichtig für Kinder, auf der anderen Seite aber auch der Infek­tions­schutz speziell wegen der Gefahr von Spät­folgen. „Klare Vorgaben würden helfen, die Verant­wortung für solche Entschei­dungen nicht im Klassen­zimmer treffen zu müssen.“

VBE-Präsident: Hoffnungen auf Kinderimpfstoff „überhöht“

Für den best­mögli­chen Gesund­heits­schutz an den Schulen müsse auch die Impf­kampagne „vor allem bei den Zwölf- bis 17-Jährigen weiter voran­getrieben werden“, sagte die GEW-Vorsit­zende. Die Zulas­sung eines Impf­stoffs für die Alters­gruppe der Fünf- bis Elfjährigen könnte ebenfalls dabei unter­stützen, die indivi­duelle Sicher­heit für Kinder zu stärken, sagte der VBE-Präsi­dent. Aller­dings sei die Abwä­gung für Eltern schwierig, zudem könnten nicht alle in dieser Alters­gruppe schon einen eigenen Willen ausdrücken. „Eine zunächst niedrige Impf­­quote würde mich daher nicht über­raschen.“ Auch deshalb hält Beck­mann die Hoff­nungen gerade aus der Politik für „über­höht“.

Wichtig für ihn sei vor allem, dass sich die Erwach­senen im Umfeld der Kinder impfen lassen würden. Sowohl VBE als auch GEW heben dabei die Impf­quote bei den Lehr­kräften hervor, die laut der bereits erwähn­ten Forsa-Umfrage bei 95 Prozent liegt. Beck­mann appel­liert: „Es ist die Verant­wortung aller, hier nach­zu­ziehen.“