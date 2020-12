Lehrer-Gewerkschaften begrüßen Lockdown-Beschlüsse

Anzeige

Hannover. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Verband Bildung und Erziehung (VBE) haben die Lockdown-Beschlüsse von Bund und Ländern begrüßt. Die GEW sprach am Sonntag von einer harten, aber richtigen Entscheidung.

Es sei richtig und wichtig, Schulen und Kitas in die Entscheidung einzubeziehen, das öffentliche Leben herunterzufahren, sagte der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann.

Die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe kritisierte die Länder dafür, zu lange am Präsenzunterricht festgehalten zu haben, “ohne ausreichend für den notwendigen Gesundheits- und Infektionsschutz an Schulen und Kitas gesorgt zu haben”.

Video Merkel verkündet härteren Lockdown 2:16 min Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länder kündigen Ladenschließungen bis auf den Lebensmittelhandel ab Mittwoch an. © Reuters

Kultusministerien und Schulämter müssten nun sofort gemeinsam mit Schulleitungen, Lehrkräften und Bildungsgewerkschaften Szenarien für die Zeit nach den Weihnachtsferien vorbereiten, forderte Tepe. “Die Schulen müssen Freiräume bekommen, weiter Konzepte für Wechsel- und Fernunterricht zu erarbeiten. Alle brauchen eine Perspektive über den 10. Januar hinaus.”

Weiterhin technische Probleme

Beckmann wies auf anhaltende technische Probleme an den Schulen hin. Flächendeckender Hybridunterricht sei nicht umsetzbar.

“Wir stehen vor den gleichen Problemen wie im März: Die Kinder, die mit der Offenhaltung der Schulen besonders unterstützt werden sollten, sind jetzt wieder die, die zuhause kein eigenes Zimmer, geschweige denn ein eigenes digitales Endgerät haben.” Der Deutsche Lehrerverband hatte hier allerdings von Fortschritten gesprochen.

Kommunale Verbände appellieren an die Bevölkerung

Die kommunalen Spitzenverbände begrüßen die Beschlüsse von Bund und Ländern zu einer deutlichen Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, der harte Lockdown sei schmerzhaft, aber die Städte unterstützten ihn. “Unser Land muss die Pandemie wieder in den Griff bekommen, bevor es zu spät ist und das Infektionsgeschehen völlig aus dem Ruder läuft”, mahnte der Leipziger Oberbürgermeister (SPD).

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, bezeichnete den beschlossenen Lockdown ab Mittwoch als “hart, aber unvermeidbar”. “In der derzeitigen, sehr kritischen Situation haben wir keine Zeit mehr zu verlieren”, sagte Landsberg der Düsseldorfer “Rheinischen Post”. Es müsse nun so schnell wie möglich gelingen, die Kontrolle über das Infektionsgeschehen wieder zu erlangen.

Städtetagspräsident Jung appellierte an die Bevölkerung, sich an die neuen Regeln zu halten: “Jede und jeder einzelne muss in nächster Zeit wieder mithelfen, dass die Infektionszahlen deutlich sinken.” Die Kontaktbeschränkungen an Weihnachten und rund um den Jahreswechsel fielen schwer, das abrupte Ende der Weihnachtseinkäufe sei bitter, auch für das Leben in den Innenstädten. Solche Maßnahmen seien aber wirksam, wie die Erfahrungen aus dem Frühjahr zeigten.

Auch Landsberg verwies darauf, dass für den Erfolg der beschlossenen Maßnahmen die Akzeptanz und Mitwirkung der Menschen entscheidend sei. “Die eigentliche Bewährungsprobe in der Pandemie kommt an den Weihnachtstagen”, sagte Landsberg. “Alle wissen, dass Polizei und Ordnungsamt nicht hinter die Wohnungstür schauen können und wollen.”

FDP fordert Langzeit-Strategie

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat nach dem Lockdown-Beschluss von Bund und Ländern ein langfristiges Konzept zur Bewältigung der Corona-Pandemie angemahnt. “Diese Notbremse ist angesichts der Entwicklung der Pandemie nachvollziehbar. Die Notbremse ersetzt aber nicht eine dauerhaft durchhaltbare Strategie”, sagte er am Sonntag in Berlin.

“Die jetzige Notbremse wird irgendwann gelöst werden müssen, weil die sozialen und wirtschaftlichen Folgeschäden enorm sind. Uns ist aber nicht klar, unter welchen Umständen und Bedingungen das erfolgen soll und wann”, sagte der FDP-Chef. Die Liberalen glaubten nicht daran, dass es mit der jetzigen Strategie möglich sein werde, nach dem 10. Januar wieder zu öffnen und zu normalisieren.

Lindner rief dazu auf, den neuen Lockdown zu nutzen, um gemeinsam eine dauerhafte Corona-Strategie zu entwickeln. “Unsere Sorge ist, dass wir uns sonst von einem Lockdown zum nächsten hangeln.” Die FDP sei zur Mitwirkung bereit, sagte der Parteivorsitzende.

Im Mittelpunkt müsse der wirkliche Schutz der besonders betroffenen Risikogruppen stehen. FFP2-Masken müsse man “in der Breite der Gesellschaft verfügbar machen” und Angehörigen von Risikogruppen auf Wunsch auch per Post schicken. In Hotspots müssten regional spezifische Maßnahmen wie Schließungen ergriffen werden. Es dürfe im Frühjahr aber nicht mehr das ganze Land stillgelegt werden.

Diskussion um Gottesdienste

Der Bund-Länder-Beschluss vom Sonntag sieht neben Maskenpflicht und Abstandsgebot auch ein Gesangsverbot für die Gemeinden vor. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) forderte die Kirchen am Wochenende auf, ihre Gottesdienste wegen der Pandemie-Entwicklung ganz zu überdenken.

Brinkhaus appellierte in der „Rheinischen Post“ an die Einsicht der Kirchen, „die kirchlichen Veranstaltungen so weit wie möglich zurückzufahren und nach Alternativen zu suchen, um die Gläubigen keinem Risiko auszusetzen“. Gegebenenfalls müsse „aber auch noch auf dem Verordnungsweg nachgesteuert werden“. Weihnachten falle im übrigen nie aus, sagte der Christdemokrat: „Die Freude über die Geburt Jesu bleibt bei allen Christen unabhängig davon, wie wir es feiern können.“

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) hat hingegen die Corona-Regeln für Gottesdienste auch zur Weihnachtszeit begrüßt. “Ich bin sehr zufrieden mit den Beschlüssen”, sagte der ZdK-Vorsitzende Thomas Sternberg am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. “Ich bin sicher, dass besonders Gefährdete ohnehin nicht zum Gottesdienst gehen werden”, sagte Sternberg. Die Gläubigen könnten auch zu Hause singen und beten oder Kirchen außerhalb der Gottesdienstzeiten besuchen, um etwa die Weihnachtskrippe zu sehen. Die Weihnachtsgottesdienste würden in diesem Jahr “zwangsläufig” kleiner ausfallen als in den Vorjahren.

Auch die katholische Deutsche Bischofskonferenz hat sich erleichtert über die Bund-Länder-Beschlüsse zu den Weihnachtstagen geäußert. “Wir begrüßen die derzeitige Möglichkeit für die weitere Feier von Gottesdiensten zum jetzigen Zeitpunkt”, sagte Sprecher Matthias Kopp am Sonntag in Bonn.

Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis sprach sich hingegen für Gottesdienste im Freien aus. Weihnachtsgottesdienst sollten „nur draußen stattfinden und die maximal mögliche Zahl bei Treffen nicht voll ausgereizt werden“, sagte der wissenschaftliche Leiter des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag).

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hatte sich zuvor offen dafür gezeigt, für Familientreffen und Weihnachtsgottesdienste zur Not andere, digitale Lösungen zu finden.

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat die Ministerpräsidenten aufgerufen, ihren Beschluss vom Sonntag “mit einheitlicher Sprache zu verkaufen”. Es dürfe nicht wieder “zur Kakophonie” kommen, mahnte Montgomery an. Zu den Inhalten der Beschlüsse sagte er: “Das war keine Überraschung. Diese Beschlüsse hätte man schon vor vier Wochen fassen können.”