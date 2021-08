Lehren aus dem Trauma Afghanistan

Anzeige

Anzeige

Berlin. Das war der Traum des Westens: Afghanistan sollte so befriedet sein, dass die Taliban keine Gefahr mehr sind, das Land für seine Sicherheit selbst sorgen kann und Menschenrechte achtet. Um den eigenen Nationen das Gefühl des Erfolgs zu geben, wurden die internationalen Truppen vor dem symbolträchtigen 20. Jahrestag der islamistischen Terroranschläge auf die USA am 11. September abgezogen.

Das ist der Albtraum des Westens: 20 Jahre Kampf um die Stabilisierung des Landes durch demokratische Strukturen, freie Wahlen, Gleichberechtigung von Frauen und Freiheitsrechte verpufften binnen Tagen. Die Taliban sind zurück an der Macht.

Davon werden sich die Vereinten Nationen, die USA, die Nato und auch Deutschland lange nicht erholen. Man wird ihnen nicht mehr glauben, wenn sie von Sicherheit sprechen, man wird ihnen nicht mehr trauen, wenn sie Konflikte lösen wollen. Der Westen hat auf dramatische Weise an Autorität und Vertrauen verloren.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter “Der Tag”. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Und zwar nicht, weil man seine militärischen Fähigkeiten anzweifelte, sondern weil Afghanistan auf schmerzlichste Weise bewiesen hat, was das eigentliche Problem bei solchen Einsätzen ist: Es fehlt die berühmte „Exitstrategie”. Wie kommt man aus einem Land, in das man sich militärisch und politisch eingemischt hat, wieder heraus, ohne es im Stich zu lassen?

Jedenfalls nicht mit einem Abzug der Truppen mit Ansage und doch im Wissen, dass die afghanische Armee von Taliban unterlaufen war. Denn schon während der Ausbildung der afghanischen Streitkräfte berichteten Nato-Soldaten immer wieder von Überläufern zu den Taliban.

Video Evakuierung deutscher Staatsbürger aus Kabul hat begonnen 1:27 min Die Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte der Bundeswehr und deutscher Ministerien wird dadurch schwieriger und gefährlicher. © dpa

Anzeige

Oft hatten sich Bundeswehrsoldaten damit motiviert, dass ihr gefährlicher Einsatz der afghanischen Bevölkerung helfen und die Welt vor Taliban schützen würde. Dafür sind viele Soldaten der Nato gefallen oder wurden verwundet und kehrten traumatisiert zurück. Ihre Familien litten und leiden ebenfalls unter den Folgen. Nun ist die bittere Erkenntnis: Es war umsonst. Das wird auch in den jeweiligen Armeen der Bündnisstaaten zu Erschütterungen führen.

Viele Menschen werden es mit ihrem Leben bezahlen

Anzeige

Und noch dies: Viele Menschen in Afghanistan werden es mit ihrem Leben bezahlen, dass sie ihre Hoffnung in den Westen setzten und den Taliban dann schutzlos ausgeliefert wurden. Vor allem Mädchen und Frauen werden statt Schule und Ausbildung wieder die Hölle erleben. Auch Ortskräfte in anderen Ländern werden gewarnt sein, für die Bundeswehr oder deutsche Vertreter zu arbeiten.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die islamistischen Aufständischen nun zu „äußerster Zurückhaltung” aufgerufen. Als ob es die Taliban auch nur im Entferntesten beeindrucken würde, was der Mann in New York sich so wünscht. Genauso wenig, ob die Bundesregierung Entwicklungshilfe zahlt oder nicht. Auf Deutschland sind die Kämpfer gar nicht angewiesen, denn ob ihre Bevölkerung hungert oder darbt, ist ihnen völlig egal, so lange sie nur die Macht haben.

Für China und Russland ist es eine wunderbare Gelegenheit

Außerdem können sie sich anderen Staaten zuwenden, die näher dran sind und auch ein Interesse am Hindukusch haben. China und Russland zum Beispiel, für die das Scheitern des Western eine wunderbare Gelegenheit ist, den eigenen Einfluss wieder auszubauen.

Über all das wird der Bundestag bei künftigen Einsätzen niemals mehr hinwegsehen können. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee, alle Abgeordneten tragen wie die Regierung Verantwortung für die deutschen Soldatinnen und Soldaten.

Das bedeutet: Dieser Kampfeinsatz muss gründlich und schonungslos aufgearbeitet werden. Es müssen Lehren daraus gezogen werden, um künftige Anforderungen an Deutschland in internationalen Einsätzen zu erfüllen – oder aber abzulehnen, so schwer das sein wird.