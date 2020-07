Lauterbach: US-Aufkauf von Remdesivir “extrem unfreundlicher Akt”

Lieberknecht kritisiert Kirchen in Corona-Krise

Haben die Kirchen ihre Mitglieder in der Corona-Krise allein gelassen? Die ehemalige Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht hat ihre Kritik an den Kirchen bekräftigt. In Ostdeutschland seien in den vergangenen Monaten viele Senioren ohne einen kirchlichen Beistand aus dem Leben geschieden.