Lauterbach schlägt Alarm: „So gefährden wir Weihnachten“

Hannover. Nach einem Rekordwert bei den Corona-Infektionen hat SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach vor massiven Einschränkungen an Weihnachten gewarnt. „Nur die Altersverteilung verhindert noch die Katastrophe“, schrieb er auf Twitter. „Das Hauptproblem: eine konsequente Anwendung und Überprüfung von 2G oder 3G findet nicht mehr statt. Die Impfzertifikate oder Tests werden kaum noch abgefragt. So gefährden wir Weihnachten.“

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus war in Deutschland am Dienstag auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages insgesamt 33.949 Neuinfektionen - so viele wie noch nie. Vor einer Woche hatte der Wert bei 28.037 Ansteckungen gelegen. Der bisherige Rekord lag bei 33.777 Fällen am 18. Dezember 2020.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI zuletzt mit 3,62 an (Dienstag: 3,29).

Von Donnerstag an kommen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in Lindau am Bodensee zusammen. Die Ressortchefs wollen bei ihren Beratungen den Corona-Kurs für den Winter abstecken. Diskutiert werden soll bis Freitag unter anderem, wie mehr Menschen zu Auffrischungsimpfungen bewegt werden können. Auch eine Testpflicht in Pflegeheimen ist Thema.