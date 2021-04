Lauterbach rät zu härterem Lockdown: Bei Corona-Variante B.1.1.7 „genügen wohl auch flüchtige Begegnungen“

Anzeige

Anzeige

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält wegen der derzeit dominanten Corona-Variante B.1.1.7 einen härteren Lockdown für nötig als vor einem Jahr. „Aus zahlreichen Beschreibungen von Fällen kann ich nur bestätigen: Bei B.1.1.7 kann die Quelle der Infektion meist nicht ausgemacht werden“, schrieb er am Samstag auf Twitter.

Die Virusmutante gilt als deutlich ansteckender als frühere Varianten des Coronavirus. Ihr Anteil an den Neuinfektionen in Deutschland liegt nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) mittlerweile bei rund 90 Prozent. B.1.1.7 hat dadurch entscheidenden Einfluss auf die dritte Corona-Welle in Deutschland.

Seitdem sich B.1.1.7, auch britische Mutante genannt, immer mehr in Deutschland ausbreitet, steigen auch die Corona-Fallzahlen und die Sieben-Tage-Inzidenz wieder. Das RKI rechnet mit einem exponentiellen Wachstum der Covid-19-Fälle.

Anzeige

Lauterbach: Hohe Ansteckungsgefahr – härterer Lockdown als vergangenes Jahr notwendig

Lauterbach schreibt auf Twitter: „Für Ansteckung genügen wohl auch flüchtige Begegnungen. Daher hilft wahrscheinlich nur ein härterer Lockdown als vor einem Jahr.“

Erstmals nachgewiesen wurde der neue Virusstamm B.1.1.7 Ende September 2020 in Proben aus Südengland und London. Ungewöhnlich ist, dass die neue Virusvariante nicht nur einzelne, sondern zahlreiche Mutationen aufweist. Forschern der University of Edinburgh zufolge unterscheidet sich der neue Stamm durch 14 ausgetauschte Aminosäuren und drei komplett weggefallene Proteinbausteine vom ursprünglichen Virus Sars-CoV-2.