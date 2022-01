Lauterbach: Gesundheitspersonal soll bei PCR-Tests priorisiert werden

Anzeige

Berlin. Angesichts neuer Höchstwerte der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen haben Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, sowie der Virologe Christian Drosten am Freitagnachmittag über die aktuelle Corona-Lage informiert.

Lauterbach warnte: „Krankenhäuser und Labore werden an ihre Belastungsgrenze kommen“, sagte er in der Bundespressekonferenz in Berlin. Im Hinblick darauf kündigte er an, dass bei einer Überlastung der Testkapazitäten Gesundheitspersonal bei PCR-Testungen priorisiert werden sollen. Damit sollen die neuen, kürzeren Quarantänezeiten, die in der vergangenen Woche beschlossen wurden, umgesetzt werden können.

Derzeit sehe man, „dass die Kontaktmaßnahmen wirken“, betonte der Gesundheitsminister. Aktuell habe man nur 50 Prozent der Kontakte des „vorpandemischen Zeitalters“. Daher habe man in Deutschland nicht die kurze Verdopplungszeit, die man in anderen europäischen Ländern sehe. Dieser Wert „dürfte jetzt bei etwa 6,5 Tagen liegen“, zuvor hätten sich die Infektionszahlen binnen vier Tagen verdoppelt.

„Wir wollen aus der zu erwartenden Wand der Infektionszahlen einen Hügel machen, oder bewirken, dass die Wand nicht so hoch ausfällt“, verkündete der SPD-Minister. Die Annahme, dass Omikron weniger gefährlich sei als die zuvor dominierende Delta-Variante, wollte Lauterbach nicht bestätigen. Dies könne man nicht „eins zu eins“ auf Deutschland übertragen, da man hierzulande eine besonders hohe Quote der Ungeimpften in der älteren Bevölkerung habe.

Auch „die Nachrichten, dass das Ganze mit Omikron vorbei wäre“, seien so nicht auf Deutschland übertragbar, stellte Lauterbach klar. Genauso wenig sei ein Schutz durch die Genesung von Omikron für weitere Varianten nicht erwartbar.

RKI meldet über 90.000 Neuinfektionen

Am Freitag hat das RKI erstmals seit Pandemiebeginn mehr als 90.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden vermeldet. Die Gesundheitsämter gaben laut RKI-Angaben vom Freitagmorgen 92.223 Fälle an das Institut weiter. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.35 Uhr wiedergeben. Am Mittwoch war die Zahl erstmals größer als 80.000 gewesen. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte mit 470,6 einen Höchststand.

Die Omikron-Variante des Coronavirus dominiert mittlerweile nicht nur das bundesweite Infektionsgeschehen, sondern auch die politische Debatte um Pandemie-Maßnahmen. In der vergangenen Woche hatten angesichts dessen Bund und Länder neue Maßnahmen beschlossen. So sollen die Quarantänezeiten verkürzt werden, aber auch verschärfte Regeln in der Gastronomie gelten.

Quarantäne-Verkürzung passiert Bundestag und Bundesrat

Am Freitag billigte nach dem Bundestag auch der Bundesrat die Verkürzung der Corona-Quarantäne. Die neue Regelung sieht unter anderem vor, dass sich dreifach geimpfte Kontaktpersonen von Corona-Infizierten nicht mehr in Quarantäne begeben müssen. Außerdem werden damit kürzere Quarantänezeiten im Fall von Infektionen ermöglicht, um bei stark steigenden Infektionszahlen den personellen Zusammenbruch wichtiger Versorgungsbereiche zu verhindern.

In der Gastronomie soll künftig bundesweit eine 2G-plus-Regelung gelten. Damit erhalten nur zweifach Geimpfte und Genesene mit aktuellem Corona-Test Zugang. Menschen, die bereits ihre Auffrischungsimpfung, den sogenannten Booster, erhalten haben, sind von der Testpflicht ausgenommen. Das Land Bayern hat jedoch bereits mitgeteilt, dass es 2G-plus vorerst in der Gastronomie nicht umsetzen werde.