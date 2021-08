Laschets wichtigste Ministerpräsidentenkonferenz

Anzeige

Berlin. Einen entscheidenden Unterschied zwischen Kanzlerin Merkel und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet beschreibt einer, der beide gute kennt, wie folgt: Wenn Merkel ein Problem oder ein Sachverhalt vorgetragen werde, entscheide sie gleich. Laschet hingegen frage: „Bis wann hat das Zeit?”

Kampf um die Reputation

Der CDU-Chef und Kanzlerkandidat kämpft auch in der Öffentlichkeit mit seiner Reputation. Das Image, Probleme nicht ernsthaft genug anzugehen, hängt ihm nicht erst seit seinem unangemessenen Lachen während der Rede von Bundespräsident Steinmeier in den Flutgebieten an. Die Umfrageinstitute meldeten auch vorher schon recht einheitlich, dass eine Mehrheit der Deutschen Laschet für den falschen Kanzlerkandidaten hält und ihm das Lösen von Problemen nicht zutraut.

Laschet präsentiert Corona-Plan: Keine Testpflicht für Geimpfte CDU-Chef Armin Laschet hat einen Tag vor dem Bund-Länder-Treffen einen Fünf-Punkte-Plan zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise präsentiert.

Umso wichtiger ist für den NRW-Ministerpräsidenten die heutige Konferenz mit seinen Länderkolleginnen und Kollegen sowie der Kanzlerin. Laschet steht mit beiden Füßen auf der Seife. Als Ministerpräsident muss er nicht nur dafür sorgen, dass die Hilfen für die Flutkatastrophen-Gebiete hoch ausfallen. Sie müssen vor allem schnell und unbürokratisch fließen.

Im Corona-Krisenmanagement ist die Luft für den CDU-Chef ohnehin dünn. Er zählt zum Team Lockerung. In Zeiten, da die Inzidenzen, die Ansteckungsrate und die Zahl der gefüllten Intensivbetten wieder steigen, ist das eine schwierige Position.

Mit seiner Überzeugung, dass Getestete genauso behandelt werden sollen wie Geimpfte und Genesene, konnte er sich nach den bisherigen Beschlussentwürfen zur Ministerpräsidentenkonferenz durchsetzen. Ob sich diese Regelung bis zur Bundestagswahl halten lässt, ist offen und letztlich vom Infektionsgeschehen abhängig.

Mit seinen fünf Punkten zur Corona-Lage, die Laschet am Montag im CDU-Präsidium vorgelegt hat, liegt er auf der Linie von dem, was nun auch an diesem Dienstag voraussichtlich beschlossen wird. Damit vermeidet er zumindest weitere Kritik an seinem Krisenmanagement.

In der Krise sind Macher gefragt

Doch die Bewältigung der Pandemie und der Wiederaufbau nach einer Naturkatastrophe sind Zeiten für politische Macher. Für Männer und Frauen, die sich in Gummistiefeln wohl fühlen und sich im Fall der Fälle mit Blaulicht an den Ort des Geschehens bringen lassen. Solche Auftritte sind nicht Laschets Welt. Von seinen Besuchen in den Flutgebieten in Rheinland-Pfalz und NRW ist vor allem Kritik hängen geblieben. Und der tosende Auftritt à la Markus Söder war noch nie sein Ding.

Laschets Stärke ist es, mit einem Zigarillo zwischen den Lippen in seinem freundlich klingenden rheinischen Singsang politische Kompromisse zu finden und gegensätzliche Lager miteinander zu versöhnen. In Zeiten von Corona und Flutkatastrophe sind diese Eigenschaften weniger gefragt. Erschwerend kommt hinzu, dass gerade Wahlkampf ist, in dem Offensive gefordert ist. Genau die vermissen sogar seine Parteifreunde bei Laschet.

Anzeige

Letzte Chance für Laschet

Der NRW-Ministerpräsident und Unions-Kanzlerkandidat muss die Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag als seinen Erfolg verkaufen können. Er muss als derjenige dastehen, der schnelle und großzügige Hilfe für die Menschen in seinem Heimatland organisieren konnte. Es ist seine letzte Chance, doch noch als Krisenmanager auch im Wahlkampf auf Anerkennung bei den Bürgerinnen und Bürgern zu stoßen.