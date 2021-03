Laschets Idee von einem „Land der Macherinnen und Macher“

Anzeige

Berlin. Es ist schwer, in diesem großen Foyer der Berliner CDU-Zentrale eine große Rede zu halten. Corona macht auch einem Spitzenpolitiker einen dicken Strich durch die Rechnung. Erst recht demjenigen, der das Erbe von Angela Merkel verwalten und Kanzlerkandidat werden will.

Wo Armin Laschet sonst jetzt auf einem Parteikongress vielleicht das Jackett ausgezogen, die Ärmel hochgekrempelt und mit geballten Fäusten für die „Lust auf ein neues Deutschland“ gekämpft hätte, bleibt ihm nur eine konzentrierte Rede in der kahlen Halle im Konrad-Adenauer-Haus und der feste Blick in die Übertragungskameras.

Kein Publikum, das schon mit Spannung auf diese Auftaktrede des neuen CDU-Vorsitzenden für die Beteiligung am Wahlprogramm gewartet hätte. Kein Beifall für den geforderten Kulturwandel – endlich weg von der deutschen Bedenkenträgerei und Bürokratie.

Kampf um die Macht unter erschwerten Corona-Bedingungen

Keine sichtbare Wehmut bei Zuhörern, als er über seine Vorstellung von einem Bildungssystem spricht, in dem wirklich jedes Kind unabhängig vom Geldbeutel der Eltern alles werden kann.

Und kein begeistertes Aufspringen von den Stühlen, als der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Deutschland zum „Land der Macherinnen und Macher“ erklärt und sagt: „Chancen eröffnen: Das ist die Republik, von der ich träume.“ Nach 25 Minuten ist seine Rede, die als klarer Griff nach der Kanzlerkandidatur gewertet werden kann, zu Ende. Aber es herrscht nur Stille. Wie er „da draußen“ ankam, weiß Laschet nicht.

Laschet verspricht etwas, an dem er gemessen werden wird. Das ist heikel, aber er muss das wohl tun, weil die Umfragewerte der Union sinken. Die Fehler in der Corona-Politik und beim Krisenmanagement, dazu die Masken- und Lobbyismusaffären in der Union hätten zu Vertrauensverlust geführt.

Er versichert: „Wir werden das ändern, wir werden das besser machen. Dafür stehe ich persönlich ein.“ Da kann er nur hoffen, dass es nicht noch mehr schwarze Schafe in den eigenen Reihen geben wird.

Merkel und Söder erwähnt Laschet nicht

Zwei wichtige Namen erwähnt er nicht: Angela Merkel und Markus Söder. Aber bei Vielem, was er sagt, wird klar, dass er es anders machen will als die langjährige CDU-Vorsitzende und auch als der CSU-Chef, der ihm nicht kampflos die Kanzlerkandidatur überlässt.

Langsam wird es Zeit mit einer Entscheidung, sagen viele Unionsanhänger. Und auch die Parteizentralen von CDU und CSU müssten es bald mal wissen, um die Kampagnen und ihr diesmal gemeinsames Wahlprogramm auf den Kandidaten auszurichten.

Der CDU-Vorsitzende fächert auf, was er erreichen will. Er will ein „Modernisierungsjahrzehnt“ einläuten. Derzeit sei Deutschland nicht stark genug, das zu gestalten. Eine Distanzierung von Merkel, in deren 16-jähriger Amtszeit etwa die Digitalisierung Deutschlands nicht mit der Zeit gegangen ist, wie die Corona-Pandemie schonungslos offenlegt.

Der Ärger des CDU-Chefs über das „deutsche Aber“

Einen „Kulturwandel“ braucht das Land, mahnt Laschet. Er regt sich auf über nicht abfließende Milliardensummen für die Schulen, weil das Antragsverfahren zu kompliziert sei, über „aberwitzige“ Genehmigungsverfahren für Großprojekte und darüber, dass das „Organisationstalent“ Deutschland an der eigenen Bürokratie ersticke. Immer gebe es dieses „deutsche Aber“.

Er will „Klimawohlstand“ durch eine nachhaltige Umweltpolitik, aber mit Verbindung von Industrie und Ökologie. Er spricht von einem „Bollwerk gegen ideologiebetriebene Politik, die in alle Lebensbereiche der Menschen eingreift“, und dürfte das als Attacke gegen die Grünen verstanden wissen wollen.

Und er wirbt leidenschaftlich für ein geeintes und wirtschaftlich starkes Europa, das auch eine Friedensdividende sei. Eine Abhängigkeit von China wie beim Masken- und Medikamentenkauf zu Beginn der Pandemie wolle er nie wieder erleben, sagt er und wendelt mit einer FFP2-Maske.

Schließlich moniert er etwas, das viele Menschen nicht hören wollen: „Wir sind in den letzten Jahren zu bequem geworden.“ Dabei: „Wir können Veränderung.“ Der beste Beweis: die Wiedervereinigung. Aber Veränderung sei anstrengend. Und der CDU-Vorsitzende weiß, dass auch die Union es ohne die Bereitschaft zur Veränderung schwer haben wird, wieder ins Kanzleramt einzuziehen.