Düsseldorf. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am 18. August das nordrhein-westfälische Kabinett besuchen. Anschließend werde sie mit Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Zeche Zollverein in Essen besuchen, hieß es am Freitag aus Regierungskreisen in Düsseldorf. Zuvor hatte die "Rheinische Post" berichtet.

Mitte Juli hatte Merkel an einer Sitzung des bayerischen Landeskabinetts im prunkvollen Schloss Herrenchiemsee teilgenommen. Die Zeche Zollverein wird ein Kontrastprogramm dazu sein. Das Unesco-Welterbe war einst die größte Steinkohlenzeche der Welt und ist heute eine Ikone der Industriekultur im Ruhrgebiet.

Video Söder gestaltet pompösen Empfang für Merkel in Bayern 3:02 min Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat am Dienstag Angela Merkel nach Herrenchiemsee eingeladen, um über die Zukunft Europas zu sprechen. © Reuters

Vorzeige-Vorhaben der Landesregierung

Unter dem Titel "Ruhr-Konferenz" arbeiten zahlreiche Projektpartner aus unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft daran, den Strukturwandel im Ruhrgebiet zu beschleunigen. Für die schwarz-gelbe Landesregierung soll es bis zum Ende der Wahlperiode 2022 ein Vorzeige-Vorhaben werden.

Laschet und CSU-Chef Markus Söder gelten als mögliche Konkurrenten um die Kanzlerkandidatur der Union, obwohl Söder bislang erklärt, sein Platz sei in Bayern. Laschet bewirbt sich um den CDU-Bundesvorsitz. Weitere Bewerber um den Parteivorsitz sind der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenexperte Norbert Röttgen.