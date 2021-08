Laschet will nah an 30 Prozent herankommen

Anzeige

Trotz der sich kontinuierlich verschlechternden Umfragewerte der Union geht ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet weiter von einem Wahlerfolg von CDU und CSU aus. Er sei sicher, dass die Union am Ende eine Mehrheit haben werde, sagte der CDU-Vorsitzende am Sonntagabend in „Bild”. Es gehe darum, dass nach der Wahl kein Bündnis gegen die Union gebildet werden könne.

„Wir kämpfen dafür, möglichst nah an die 30 Prozent heran zu kommen”, sagte Laschet und ergänzte auf eine Nachfrage: „30 sind auch drinnen.”

SPD holt Union ein

Fünf Wochen vor der Bundestagswahl hatte die SPD die Union in einer Umfrage eingeholt. Im wöchentlichen Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa für „Bild am Sonntag” sackte die Union mit um drei Prozentpunkte auf 22 Prozent ab. Die Sozialdemokraten mit ihrem Kandidaten Olaf Scholz kletterte um zwei Punkte auf ebenfalls 22 Prozent. Damit lagen Union und SPD erstmals seit April 2017 in der Wählergunst wieder gleichauf.

Video Bundestagswahl: SPD rückt laut Umfragen weiter an Union heran 1:27 min Die SPD holt laut einer Umfrage des Instituts Infratest dimap in der Wählergunst weiter auf. Auch Kanzlerkandidat Olaf Scholz gewinnt an Zustimmung.

Die 22 Prozent für die Union in der Insa-Umfrage seien „ein Weckruf”, sagte Laschet in der Sendung von „Bild”.

In einem Interview für die „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung” forderte Laschet SPD-Kanzlerkandidat Scholz auf, ein rot-rot-grünes Bündnis auszuschließen. Dieses sei „eine Gefahr für Deutschland”.

Gegenwind erhielt Laschet vom möglichen Koalitionspartner FDP. „Die letzten Wochen haben die Zweifel verstärkt, ob Armin Laschet die Führungskraft hat, die Anliegen der Grünen nach Umverteilung, Bevormundung und Subventionierung zurückzuweisen”, sagte FDP-Chef Christian Lindner der „Bild am Sonntag”. “Da die CDU inhaltlich nichts bietet, stehen wir allein für wirtschaftliche Vernunft.”