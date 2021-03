Laschet um Schadensbegrenzung nach Fehlstart ins Wahljahr bemüht

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die CDU unter ihrem neuen Vorsitzenden Armin Laschet bemüht sich am Tag nach dem Wahldesaster in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz um Schadensbegrenzung.

Nach der Unionsfraktion im Bundestag beschloss am Montag auch der CDU-Vorstand unter dem Druck der Masken- und Lobbyismusaffäre einzelner CDU- und CSU-Abgeordneten einen Verhaltenskodex für den Umgang mit Nebeneinkünfte und Spenden.

Laschet warnte in der digitalen Vorstandssitzung laut Teilnehmerangaben nach den für die CDU dramatisch verlorenen Landtagswahlen vor ungerechtfertigtem Selbstbewusstsein der Christdemokraten bei der Bundestagswahl in sechs Monaten. Es gebe keine Garantie dafür, dass die CDU auch in der nächsten Legislaturperiode den Kanzler stelle. Es müsse gemeinsam dafür gekämpft werden.

Anzeige

Unmut über Laschets Krisenmanagement

In der Partei herrscht nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) Unmut, dass Laschet in den Affären zunächst zurückhaltend agiert habe. Er vermittele damit keine natürliche Autorität.

Spekulationen, als eine Konsequenz aus dem Tief der CDU könnte es eine Umbildung des Bundeskabinetts geben, wovon die in die Kritik geratenen Minister Peter Altmaier (Wirtschaft) und Jens Spahn (Gesundheit) betroffen wären, wies Regierungssprecher Steffen Seibert zurück.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) arbeite mit allen Ministern vertrauensvoll zusammen und plane keine Kabinettsumbildung, sagte Seibert.

Anzeige

Video Der Tag nach den Landtagswahlen: „Das Schiff Laschet wird nicht sinken“ 6:30 min Deutschland ist in das Superwahljahr 2021 gestartet. Welche Auswirkungen haben die Landtagswahlen auf die Bundespolitik? Antworten dazu von Eva Quadbeck. © RND

In dem Beschluss zum Verhaltenskodex heißt es: „Die Abgeordnetentätigkeit zur persönlichen Bereicherung zu missbrauchen ist mit unseren Vorstellungen von Anstand und Integrität nicht vereinbar und beschädigt das Ansehen unserer Partei.“ Das Papier liegt dem RND vor.

Anzeige

„CDU-Politiker ohne Anstand“

Mitglieder, die die CDU oder ihr Mandat für „selbstsüchtige Zwecke missbrauchen“, verstießen gegen die Grundsätze der Partei. „Sie müssen das Mandat aufgeben und unsere Partei unverzüglich verlassen. Leider hat sich in den vergangenen Tagen gezeigt, dass einzelne Mandatsträger der CDU diese selbstverständlichen Grundsätze des Anstandes und christdemokratischen Anspruchs nicht teilen.“

Sechs Monate vor der Bundestagswahl hatte die CDU am Sonntag in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz historische Negativrekorde eingefahren. Im Südwesten – ihrem früheren Stammland – war sie mit 24,1 Prozent auf ihr schlechtestes Ergebnis in ihrer Geschichte abgestürzt. In Rheinland-Pfalz rutschte sie von 31,8 auf 27,7 Prozent ab.

In dem Verhaltenskodex heißt es: „Abgeordnete in Europa, im Bund und in den Ländern sind dazu gewählt, Vertreter des Volkes zu sein. Nach der Wahl steht die Aufgabe als Parlamentarier bei Vollzeitparlamenten im Mittelpunkt der Tätigkeit. Nur so lässt sich der Parlamentarismus stärken.“ Sämtliche Nebentätigkeiten oder Mitgliedschaften in Vorständen und Aufsichtsräten seien offenzulegen, selbst, wenn diese Tätigkeiten unentgeltlich erfolgten. „Gleiches könnte gelten für Gewinnanteile, Aktienoptionen oder Unternehmensbeteiligungen.”

Anzeige

Fachkanzlei soll helfen

Auch Kandidatinnen und Kandidaten müssten erklären, welchen abhängig entgeltlichen oder welchen freiberuflichen oder unternehmerischen Tätigkeiten sie nachgehen, um mögliche Interessenkonflikte auszuschließen.

Sind Mandatsträger in einem Gremium Mitglied, das sich mit den Beziehungen zu einem ausländischen Staat befasst, dürfen sie zu diesem Staat oder seinen Unternehmen keine geschäftlichen Beziehungen unterhalten.

Mit der näheren Ausgestaltung werde sich die Struktur- und Satzungskommission für den nächsten Bundesparteitag befassen, die Vorschläge für das Meldeverfahren und das Sanktionsregime erstellen werde. Hierbei soll eine Fachkanzlei für Compliance hinzugezogen werden.