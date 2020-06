Laschet über Rumänen und Bulgaren: Das muss erlaubt sein

Anzeige

Berlin. In einem Schlachthof von Deutschlands größtem Fleischkonzern Tönnies hat es einen massiven Corona-Ausbruch gegeben. Mindestens 650 Arbeiter des Betriebes in Rheda-Wiedenbrück haben sich infiziert, der betroffene Kreis Gütersloh musste Schulen und Kitas wieder schließen.

Die Nachricht ist in vielerlei Hinsicht eine schlechte, sie löst neue Sorgen aus, und sie macht auch wütend.

Es gibt eine ganze Menge Fragen, die man nun diskutierten muss. Die wichtigste: Wie kann das sein?

Dass Mitarbeiter der Fleischindustrie besonders gefährdet für eine Infektion mit Covid-19 sind, ist spätestens seit den Ausbrüchen in Coesfeld, Oer-Erkenschwick, Pforzheim, und Dissen im Mai bekannt. Warum schafft es die Branche anders als andere nicht, die Arbeits- und Lebensbedingungen ihrer Mitarbeiter so zu verändern, dass das Infektionsrisiko sinkt? Warum hat die Politik nicht härter durchgegriffen?

Und was ist eigentlich von den großen Tönen zu halten, die Fleischbaron Clemens Tönnies noch vor wenigen Wochen gespuckt hatte? Dass ein Generalverdacht gegen die Branche ungerecht sei. Dass die öffentliche Kritik an den Schlachtbetrieben nicht zur Manie werden dürfe. Wie hohl wirken diese Phrasen angesichts der Geschehnisse von Rheda-Wiedenbrück?

Über all diese Dinge könnte man nun trefflich streiten. Oder aber, man arbeitet sich einfach mal wieder an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ab. In den sozialen Medien entscheiden sich viele Nutzer und Prominente gerade für die zweite Variante.

Warum? Laschet hat am Mittwoch nach einem Treffen der Ministerpräsidenten in Berlin von Journalisten die Frage gestellt bekommen, was der Fall Tönnies über die bisherigen Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen aussage. Es gibt ein Video von dem kurzen Auftritt, die Szenerie wirkt hektisch, Autos fahren im Hintergrund vorbei.

“Das sagt überhaupt nichts aus, weil Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da das Virus herkommt. Das wird überall passieren. Wir haben in ganz Deutschland ähnliche Regelungen”, antwortete der Ministerpräsident und verweist auf ähnliche Fälle, etwa einen Spargelhof in Bayern oder den Ausbruch während des Lockdowns in Coesfeld. “Das hat nichts mit Lockerungen zu tun, sondern mit der Unterbringung von Menschen in Unterkünften und Arbeitsbedingungen in Betrieben”, sagte Laschet noch.

Die Aufregung folgt dem typischen Empörungsmuster

Man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass die Formulierungen und die Schwerpunktsetzung nicht sonderlich klug gewählt sind. Was man allerdings nicht kann - zumindest nicht ohne böse Absicht - ist, dem CDU-Politiker das Schüren von Ressentiments oder gar Rassismus vorzuwerfen.

Sollte der NRW-Ministerpräsident Hinweise darauf haben, dass infizierte Arbeiter aus Rumänien und Polen mit dem Virus eingereist sind, bleibt ihm keine andere Wahl, als diese Information mit der Öffentlichkeit zu teilen. Vor allem dann, wenn gleich die gesamte Lockerungspolitik in Frage gestellt wird.

Es ging Laschet erkennbar nicht um Schuldzuweisungen, oder darum, Arbeiter zum Sündenbock zu machen. Dass die Schuld dieses Ausbruchs beim Schlachtkonzern Tönnies liegt, hat er nie bestritten.

Die Aufregung folgt dem typischen Empörungsmuster der vermeintlich sozialen Medien. Mit Lust werden Äußerungen missverstanden, um sich dann so richtig schön über deren Absender aufregen zu können. Das bringt die Debatte zwar keinen Millimeter weiter, den Lautsprechern im Netz aber ein paar neue Follower. Die Zersetzung der politischen Kultur nehmen sie dafür bewusst in Kauf.

Armin Laschet hat eine Frage gestellt bekommen, und er hat sie beantwortet. Nüchtern, sachlich - und vielleicht nicht besonders elegant. Das muss erlaubt sein.