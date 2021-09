Laschet stellt CDU-„Sofortprogramm“ vor: Familien sollen wieder mehr Gewicht bekommen

Anzeige

Berlin. Die CDU will mit einem „Sofortprogramm“ aus Maßnahmen für den Fall eines Sieges bei der Bundestagswahl in der heißen Phase des Wahlkampfes punkten. Es besteht aus sechs „Paketen“ für die Bereiche Familien, Sicherheit, Beschleunigung, Klimaschutz, Entlastung und Mittelstand, die nach dem 26. September so schnell wie möglich umgesetzt werden sollen. „Mein Ziel als Bundeskanzler ist es, dass Familienpolitik wieder Gewicht hat. Und das wir Familien auch ermöglichen, eigenes Eigentum zu erwerben“, sagte Laschet bei der Präsentation in Berlin. Mit der Union bleiben Lohnzusatzkosten bei 40 Prozent. „Das ist auch eine Entlastung für kleinere und mittlere Einkommen.“

Laschet weist erneut auf die Richtungswahl hin, die im September auf die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger zukommt. Im Triell habe sich wieder gezeigt, dass sowohl SPD als auch Grüne eine Koalition mit den Linken nicht ausschließen wollen.

Der wegen historisch schlechter Umfragewerte unter Druck stehende Unionskanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet wollte das vierseitige Papier am Montag im Anschluss an Beratungen der Führungsspitze seiner Partei in Berlin vorstellen. Das Papier enthält im wesentlichen bekannte Positionen aus dem gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU.

Minijobgrenze soll von 450 auf 550 Euro steigen

Die Union verspricht den Wählerinnen und Wählern unter anderem, Familien, Kinder, Alleinerziehende und pflegende Angehörige finanziell besser zu stellen, etwa durch höhere Grundfreibeträge für Kinder und ein höheres Kindergeld. Über einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer soll Familien der Kauf eines Eigenheims erleichtert werden. Mehr Videokameras an öffentlichen Orten sollen für mehr Sicherheit sorgen, im Kanzleramt soll ein Nationaler Sicherheitsrat eingerichtet werden.

Die Union will Genehmigungsverfahren für Bauprojekte beschleunigen und Bürger sowie Unternehmen von Bürokratie entlasten. Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen sollen steuerlich besser absetzbar werden, für Solardächer soll es zinslose Darlehen geben. Durch einen höheren Arbeitnehmerpauschbetrag wollen CDU und CSU kleine und mittlere Einkommen entlasten, die Minijobgrenze soll von 450 auf 550 Euro steigen.

Dem Mittelstand und Handwerk verspricht die Union stabile Lohnzusatzkosten bei maximal 40 Prozent und eine kostenfreie Meisterausbildung. „Das alles will ich unmittelbar nach Amtsantritt als Bundeskanzler umsetzen“, sagte Laschet: „Wenn man das anpackt, kann es den Menschen auch Spaß machen.“ Wir müssen nicht mit Geboten und Verboten argumentieren.

Mit der Wahl in Niedersachsen sieht Silvia Breher, stellvertretende CDU-Vorsitzende, „die Trendwende eingeleitet“. Bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen am Sonntag ging die CDU als stärkste Kraft hervor.