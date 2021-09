Laschet: Stehen für Gespräche zu „Jamaika“-Koalition bereit

Anzeige

Berlin. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat Gesprächsbereitschaft um eine „Jamaika“-Koalition zwischen CDU/CSU, FDP und den Grünen signalisiert. Jeder Partner soll sich wiederfinden in so einer Koalition.“ Jeder Partner müsse mit seinen Themen in der Regierung vorkommen. „Eine Koalition muss ein politisches Projekt sein“, sagte Laschet nach einer Präsidiumssitzung der CDU am Montag.

+++ Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in allen Wahlkreisen +++

Dort habe man auch intensiv über Wahlergebnisse und das weitere Vorgehen gesprochen, berichtet Laschet. „Dieses Ergebnis kann, darf und wird die Union nicht zufrieden stellen.“ Er habe einen Anteil an den Stimmenverlusten der Union, räumte Laschet ein.

Man werde nun einen Prozess der Erneuerung der Union anstoßen auf allen Ebenen, kündigt der CDU-Chef an. Ob man dies aus der Opposition tue oder in einer Regierung sei dabei nicht ausschlaggebend. Laschet betont: „Keine Partei kann aus diesen Wahlergebnissen einen Regierungsanspruch formulieren“, weder die Union noch die SPD.

Klar sei: „Kanzler wird in Deutschland der, der die Mehrheit im Bundestag hinter sich bringt.“