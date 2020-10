Laschet, Merz und Röttgen bei der JU: Ein bisschen Schlagabtausch

Anzeige

Berlin. Der Wettstreit um den CDU-Vorsitz nimmt wieder an Fahrt auf. Am Samstagabend haben sich die drei Anwärter auf die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer der Jungen Union vorgestellt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen warben mit Blick auf die Vorsitzendenwahl Anfang Dezember um die Gunst der Parteijugend. Diese verfolgte - von wenigen Ausnahmen im Saal abgesehen - den Schaulauf Corona-bedingt im Livestream.

Laschet präsentierte sich als praxiserprobter Politiker, als Macher in der Corona-Krise. “Nicht nur immer Reden halten, sondern im Konkreten handeln”, sagte der Ministerpräsident und listete seine Bemühungen um Klimaschutz, Digitalisierung, Schulden- und Bürokratieabbau auf.

Merz versprach die Versöhnung von Umwelt und Wirtschaft: “Ich stehe für eine ökologische Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft”, sagte er und forderte mehr Aufbruchsgeist. “Dieses Land ist zu langsam geworden, wir sind zu träge geworden”, so Merz.

Röttgen verwies auf die Notwendigkeit außenpolitischer Expertise angesichts einer zunehmend dramatischen Weltlage. “Wir müssen verstehen, was in der Welt um uns herum vorgeht”, so der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses.

Röttgens kritischen Einlassungen zu Versäumnissen in der Digitalpolitik konterte Laschet scharf: “Wir sollten auch nicht sagen, seit 20, 30 Jahren läuft alles falsch”, sagte er und erinnerte Röttgen an die lange Regierungszeit unter CDU-Führung. Auch Röttgens Forderung nach mehr Zuständigkeiten des Bundes in der Bildungspolitik wies der NRW-Ministerpräsident zurück. Das Ausspielen des Bundes gegen die Länder helfe nicht weiter, so Laschet. “Je konkreter man es vor Ort entscheiden kann, desto besser.”

Die JU-Mitglieder haben nun zwei Wochen Zeit, ihren Favoriten zu wählen. JU-Chef Tilman Kuban versicherte, das Votum der Mitglieder werde für seine Wahlentscheidung auf dem CDU-Parteitag am 4. Dezember bindend sein.