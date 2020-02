Laschet, Merz oder Spahn - wer auf AKK folgen könnte

Anzeige

Berlin. Wenn über die Frage diskutiert wird, wer Annegret Kramp-Karrenbauer nachfolgen könnte, dann werden immer wieder drei Namen genannt: Armin Laschet, Friedrich Merz und Jens Spahn. Alle drei Kandidaten haben Vor- und Nachteile - und deshalb unterschiedliche Chancen. Ein Überblick:

Armin Laschet

Armin Laschet beim Karneval im heimischen Aachen. Im Hintergrund: Friedrich Merz. © Quelle: Getty Images

Das spricht für Laschet: Für den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen spricht, dass er viel politische Erfahrung hat und aus dem starken Landesverband Nordrhein-Westfalen kommt. Überdies hat der liberale 58-Jährige in den letzten Jahren immer wieder mal Akzente gesetzt, die von den Konservativen als Signale in ihre Richtung verstanden werden konnten - etwa durch die Berufung von Herbert Reul zum Innenminister und dessen Kampf gegen die Clan-Kriminalität oder durch seine Konflikte mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Laschet hat offenbar gezielt darauf geachtet, dass er nicht mehr nur als Liberaler wahrgenommen wird. Für ihn spräche ebenfalls, dass er mit der FDP und mit den Grünen kann.

Das spricht gegen ihn: Zumindest gegen eine Kanzlerkandidatur Laschets spricht, dass für ihn im Erfolgsfall in Nordrhein-Westfalen Ersatz gefunden werden müsste. Das wird nicht so einfach sein. Die CDU wird jedenfalls darauf achten müssen und wollen, dass sie das größte der 16 Bundesländer nicht wieder an die SPD verliert.

Friedrich Merz

Friedrich Merz. © Quelle: imago images/Andre Lenthe

Das spricht für Merz: Der einstige Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz hat das Rennen um den Parteivorsitz nur ganz knapp gegen Kramp-Karrenbauer verloren. Das zeigt, wie viele Anhänger er hat. Merz würde der CDU wieder eine unverwechselbare Identität geben - als Volkspartei rechts der Mitte. Er ist normalerweise ein guter Redner und kann Wähler mobilisieren.

Das spricht gegen ihn: Gegen Merz spricht, dass er politisch-ideologisch sehr festgelegt ist und damit nach links der Mitte keine Brücken schlagen kann. Er mobilisiert im Zweifel die eigenen Anhänger ebenso wie die Anhänger der anderen Seite. Auch seine bisherigen wirtschaftlichen Aktivitäten unter anderem für den Vermögensverwalter BlackRock bieten Angriffsfläche. Ferner sind Teile der Partei von Merz und seinen Kommentaren von der Seitenlinie genervt. Schließlich ist er mit 64 Jahren noch nicht alt; aber der Jüngste ist er eben auch nicht mehr.

Jens Spahn

Jens Spahn vor der CDU-Zentrale. © Quelle: Gregor Fischer/dpa

Das spricht für Spahn: Der Bundesgesundheitsminister gilt als eine der stärksten Figuren im Kabinett. Er redet nicht. Er liefert. Ein Gesetz nach dem anderen. Außerdem hat er es sich abgewöhnt, zu allem und jedem seinen Kommentar abzugeben. Auch reitet Spahn nicht mehr nach rechts aus wie während der Flüchtlingskrise, sondern ließ sich stattdessen im vorigen Jahr beim Sommerfest der Grünen-Bundestagsfraktion sehen. Anders als Merz kann Spahn gewissermaßen beidfüßig schießen. Mit 39 Jahren könnte er eine Ära prägen.

Das spricht gegen ihn: Gegen Spahn spricht, dass er mit 39 Jahren immer noch relativ jung ist - und es vermutlich schwer haben dürfte, sich in seinem Landesverband Nordrhein-Westfalen durchzusetzen. Dort aber wird die Schlacht geschlagen.

Anderen Kandidaten wie Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) werden allenfalls Außenseiter-Chancen eingeräumt. Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hatte bereits erklärt, dass er nicht Kanzlerkandidat werden wolle.

Kurzum: Die Würfel werden zwischen Laschet, Merz und Spahn fallen. Alles andere wäre eine weitere Sensation in einer an Sensationen freilich nicht armen Zeit.

