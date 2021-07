Livestream: Laschet nach Kabinetts-Sondersitzung zur Flutkatastrophe in NRW

Anzeige

Düsseldorf. Nach der Flutkatastrophe herrscht in Teilen Nordrhein-Westfalens weiterhin der Ausnahmezustand. In einer Sondersitzung berät sich am heutigen Freitag das Kabinett des Landes über die Lage und Hilfen für die betroffenen Kommunen. Im Anschluss wird sich Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in einer Pressekonferenz äußern. Diese können Sie hier im Livestream verfolgen.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“, es müssten nach der Flutkatastrophe Wege gefunden werden, sehr schnell wieder Straßen, Brücken und andere Infrastruktur in Gang zu setzen. Das Land werde helfen, nötig sei aber auch „eine große nationale Kraftanstrengung, damit schnell die schlimmsten Dinge beseitigt werden“.

Livestream: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nach Kabinettssitzung

Sehen Sie hier ab 12 Uhr die Pressekonferenz von NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet. Der Beginn des Streams kann sich um einige Minuten verzögern. Sollte sich der Stream nicht öffnen, können Sie diesen auch auf Youtube verfolgen.

Unwetter mit Starkregen hatten Teile mehrerer Ortschaften in Nordrhein-Westfalen zerstört, derzeit werden mehr als 50 Tote gezählt. Die Lage war nach dem Dauerregen vielerorts in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen unübersichtlich. Retter und Retterinnen brachten Menschen in überschwemmten Orten zum Teil mit Booten in Sicherheit.

Video Verwüstung und Zerstörung nach Hochwasser in der Eifel 2:59 min Am Tag nach der Hochwasserkatastrophe in der Orstgemeinde Schuld wird das ganze Ausmaß der Zerstörung deutlich. © RND

Armin Laschet hatte sich am Donnerstag bereits einen Eindruck der Lage vor Ort gemacht.