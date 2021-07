Nach Lachen bei Steinmeier-Ansprache: Laschet entschuldigt sich

Berlin. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich wegen seines Lachens bei einer Ansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Unwetterkatastrophe entschuldigt. Das teilte der Unionskanzlerkandidat bei Twitter mit.

Zunächst bedankte sich Laschet beim Bundespräsidenten. Steinmeier war gemeinsam mit dem NRW-Ministerpräsidenten zu Besuch im nordrhein-westfälischen Unwetter­katastrophen­gebiet in Erftstadt. „Uns liegt das Schicksal der Betroffenen am Herzen, von dem wir in vielen Gesprächen gehört haben“, schrieb Laschet.

Video Dramatische Hochwasserlage hält an – Helfer im Dauerstress 4:19 min Die Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland bringt eine überwältigende Solidaritätsbereitschaft zum Vorschein. © RND

Laschet: „Dies war unpassend, und es tut mir leid“

Er fügte hinzu: „Umso mehr bedauere ich den Eindruck, der durch eine Gesprächssituation entstanden ist. Dies war unpassend, und es tut mir leid.“

Laschet war wegen eines Videos unter Druck geraten. Es zeigte ihn während einer Ansprache von Steinmeier zur Unwetter­katastrophe lachend im Hintergrund.

Twitter-Nutzer verbreiteten das Video. Auf dem Netzwerk erntete Laschet Kritik unter anderem von TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf und Kevin Kühnert, stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Der Hashtag #Laschetlacht erreichte am Samstagabend Platz eins der deutschen Twitter-Trends.

Zunächst wurde nicht bekannt, worüber Laschet gesprochen hatte und ob er den Bundespräsidenten hören konnte.