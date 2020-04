Laschet: Keine Kontrollen an NRW-Grenze zu Niederlande und Belgien

Anzeige

Düsseldorf. Zwischen Nordrhein-Westfalen und den angrenzenden Ländern Belgien und Niederlande wird es keine Grenzkontrollen geben. Das habe das sogenannte “Corona-Kabinett” in Berlin entschieden, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Montag in einer Videobotschaft an der deutsch-niederländischen Grenze in Venlo.

Laschet begrüßte die Entscheidung. In der “Euregio” lebten die Menschen über Grenzen hinweg. Er verwies auf ein nahes Krankenhaus, in dem Patienten aus den Niederlanden und Deutschland behandelt würden. “Gesundheitsschutz gelingt nur grenzüberschreitend”, sagte er.

Mitte März waren die Grenzübergänge zu Frankreich, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark geschlossen worden. Bundesinnenminister Seehofer hatte schon seit einigen Tagen überlegt, ob es sinnvoll sein könnte, auch an den restlichen Grenzen zu Polen, Tschechien, Belgien und den Niederlanden Kontrollen einzuführen. Bislang gibt es dazu aber noch keinen Konsens in der Bundesregierung.

