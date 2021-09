Anzeige

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet musste sich am Mittwochabend in der Sendung „ARD-Wahlarena“ einigen scharfzüngigen Fragen von Wählerinnen und Wählern stellen. So wollte ein Fragesteller von ihm wissen, warum er nicht von seiner Kandidatur zurücktrete, wenn offensichtlich ein Großteil der Menschen in Deutschland ihn nicht als Kanzler wolle. „Was halten Sie von der der Idee, wenn wir das die Menschen am 26. September entscheiden lassen“, entgegnete Laschet.

Eine 25-jährige Studentin aus Berlin behauptete, dass Laschet viele seiner Stellungen seinen Beziehungen zu einer katholischen Verbindung in seiner Studienzeit zu verdanken habe. Weiter wolle sie von Laschet wissen, wie er sich von solchen Verbindungen abgrenzen wolle. „Warum soll man sich davon abgrenzen?“, fragte Laschet. Es gebe viele Gruppen in unserer Gesellschaft, die sich verbinden. Die Frage verletzte ihn. „Ich will, dass jeder Mensch durch seine eigene Leistung seinen Weg gehen kann. Ich bitte sie daran zu glauben, dass ich persönlich das auch so mache.“

Viele Fragen zu sozialen Themen

Vor Laschet hatten bereits die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und SPD-Kandidat Olaf Scholz in der ARD-Wahlarena ihren Auftritt. 75 Minuten lang stellte sich am Mittwoch nun auch der Unions-Kanzlerkandidat in der Lübecker Kulturwerft Gollan den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Dabei ging es viel um soziale und gesellschaftspolitischer Themen wie Rassismus, Arbeitslosigkeit oder Klimwandel. Laschet verwies bei seinen Antworten immer wieder auf seine Erfahrungen in früheren politischen Ämtern in Nordrhein-Westfahlen.

Beim Thema Klimawandel erklärte Laschet, es brauche schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, um die Maßnahmen umzusetzen. Das dauere in Deutschland zu lange. Eine junge Klimaaktivistin aus Hamburg hatte den Unions-Kandidaten zuvor für seiner Klimapolitik in Nordrhein-Westfahlen wie etwa die Abstandsreglungen bei Windrädern oder die Räumung des Hambacher Forst kritisiert.

Eine Studentin erklärte, dass sie und viele in ihrem Bekanntenkreis nicht wüssten, ob sie wegen der drohenden Erderwärmung noch Kinder bekommen sollten. Laschet versicherte ihr: „Wir kriegen das hin.“ „Wir müssen in den 20er-Jahren jetzt alles tun, um beim Klimawandel Tempo zu machen“, sagt der CDU-Politiker. Er wolle die ganze Industrie klimaneutral machen. Aber er wolle den Klimaschutz mit der sozialen Frage verbinden.

Eine Frau möchte von Laschet wissen, was die Politik für Langzeitarbeitslose tun will, die keine Chancen auf den Arbeitsmarkt haben. Es gehe ihr vor allem um Frauen von 50 bis 60. Sie selbst bewerbe sich vergeblich seit ihre Firma 2015 pleite gegangen sei. Laschet erklärte, es sei ein Fehler, dass Arbeitgeber vor allem Jüngere einstellen. An die Frau gerichtet erklärte er: „Sie wären sicher ein Gewinn für jedes Unternehmen. Wenn jetzt ein kluger Arbeitgeber zugeschaut hat, würde er Sie sofort einstellen.“

Laschet erklärte, als Kanzler dafür zu sorgen, dass sich mehr Vielfalt und Diversität in der Bundesregierung widerspiegele. Eine Aktivistin aus Heidelberg hatte sich bei ihrer Familie aus Äthiopien dazu geschaltet und wollte wissen, warum sich die CDU immer wieder gegen Veränderungen in diesem Bereich stelle.

Eine Anwalt aus Hamburg fragte zudem, ob eine CDU unter Laschet für Migranten wählbar sei. Das sei die Partei etwa unter dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) nicht gewesen. Zudem spielte der Fragesteller auf die Kandidatur von Hans-Georg Maaßen an. „Wir haben ein Gesetz, dass der Bundesvorsitzende nicht entscheiden darf, wer kandidieren darf“, antwortete der CDU-Politiker. Er habe da aber eine klare Position.

Eine 17-Jährige Schülerin wollte von Laschet wissen, ob er für die Legalisierung von Cannabis sei und ob er schon einmal selbst gekifft habe. Laschet antwortete, dass er die Gründe für eine Legalisierung zwar nachvollziehen könne, aber wegen der möglichen Schäden insbesondere für junge Menschen dagegen sei.

Vor der ARD-Sendung sorgten am Abend zwei Aktivisten am Veranstaltungszentrum in Lübeck für Aufsehen, weil sie sich mit Kunstblut übergossen. Sie wollten damit auf die Situation von sechs Klimaaktivisten hinweisen, die sich in Berlin seit mehr als zwei Wochen im Hungerstreik befinden. Der Mann und die Frau wurden von der Polizei weggeführt. Mit ihrer Aktion in Berlin wollen die Klimaaktivisten ein öffentliches Gespräch mit den drei Kanzlerkandidaten über die Klimakatastrophe und die Einsetzung eines Bürgerrats zum Klimaschutz erreichen.