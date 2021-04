Laschet dankt Söder: CSU-Chef „wird zentrale Rolle für die Zukunft spielen“

Anzeige

Berlin. Armin Laschet hat das Rennen gewonnen, mit viel Stehvermögen und letzter Kraft. Nicht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, sondern der CDU-Chef zieht für die Union als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf - das steht seit Dienstag fest. Laschet versicherte allerdings am Mittag in Berlin: „Markus Söder wird eine zentrale Rolle für die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland spielen.“

Gemeinsam mit Generalsekretär Paul Ziemiak war er im Konrad-Adenauer-Haus vor die Presse getreten. „Es war eine sehr intensive, transparente und offene Debatte. Wir haben es uns nicht leicht gemacht“, sagte Laschet. „Es geht im September um eine wegweisende Entscheidung für die Zukunft unseres Landes. Die muss sorgsam abgewogen werden. Aber: Es kommt der Moment der Entscheidung, und der war gestern Abend.“

Bis tief in die Nacht hatte der CDU-Bundesvorstand am Montag getagt und sich am Ende einer turbulenten Sitzung für Laschet ausgesprochen. 31 von 46 Stimmberechtigten votierten in der geheimen Wahl für ihren Parteichef, neun für Markus Söder; außerdem gab es sechs Enthaltungen.

„Die Würfel sind gefallen“

Söder hatte die Entscheidung am Montagmittag in die Hand der Schwesterpartei gelegt. Die CDU entscheide jetzt „souverän“, sagte er in München und ergänzte: „Wir als CSU und auch ich respektieren jede Entscheidung.“ Am Dienstag akzeptierte der bayerische Ministerpräsident das CDU-Vorstandsvotum für Laschet. „Die Würfel sind gefallen, Armin Laschet wird Kanzlerkandidat“, sagte Söder. Er habe seinen einstigen Kontrahenten bereits angerufen und ihm seine Unterstützung im Wahlkampf zugesagt: „Jetzt kommt es darauf an, zusammenzustehen.“

„Alle haben sich verzockt": Die Analyse zur Entscheidung der Union in der Kanzlerfrage
Armin Laschet soll als Union-Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl gehen. Im Video erklärt Kristina Dunz, wieso es noch Zweifel gibt - und wie es weitergeht.

Laschet betonte: „Wir sind der CSU dankbar für einen guten, fairen Umgang in einer sehr weitreichenden, auch sehr persönlichen Entscheidung.“ Die Christsozialen hätten das Votum des CDU-Bundesvorstandes am Montag überhaupt erst möglich gemacht. „Das ist ein großer Vertrauensbeweis.“

Sein Dank gelte explizit auch Söder dafür, „dass er der CDU und auch mir persönlich die Unterstützung der CSU und auch des Parteivorsitzenden der CSU zugesagt hat“. Laschet kündigte an, sich weiterhin „täglich, zweitäglich, wöchentlich und wann immer es nötig ist“ mit Söder abzustimmen.

Ziemiak: „Armin Laschet ist der richtige Kanzler für Deutschland“

Er wisse, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, „dass sich manche eine andere Entscheidung gewünscht“ hätten. Aber: „So ist das in einer Demokratie.“

Ab jetzt zähle, welche Partei „das beste Konzept für die Zukunft unseres Landes“ habe und wer „das beste Team“ formiere. Deshalb rief Laschet zur Geschlossenheit auf: „Wichtig ist, dass die Union, dass CDU und CSU jetzt als Team in Wahlkampf gehen. Die CDU gewinnt diese Wahl nicht ohne die CSU - und umgekehrt.“

Generalsekretär Ziemiak betonte mit dem Blick auf die Kandidatenkür: „Die Bundestagswahl wird nicht nur eine Vertrauenswahl, sondern eine Richtungswahl.“ Laschet sei „der Kanzlerkandidat der gesellschaftlichen Mitte in Deutschland“ - auch als leidenschaftlicher Europäer.

„Armin Laschet steht für Zusammenhalt, er kann führen und er kann zusammenführen, er ist ein erfahrener Regierungschef“, sagte Ziemiak und schloss mit folgendem Satz: „Armin Laschet ist der richtige Kanzler für Deutschland.“