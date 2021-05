Laschet bekennt sich zu Berlin – und lässt trotzdem viele Fragen unbeantwortet

Anzeige

Berlin. Armin Laschet zog am Freitag die Notbremse. Der Kanzlerkandidat von CDU und CSU sagte der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ): „Für mich ist klar: Mein Platz ist nach der Bundestagswahl in Berlin. Ich will Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden und werde mit aller Kraft dafür kämpfen, dass die Union die Wahl gewinnt.“

Zuvor hatte es Berichte gegeben, der 60-jährige Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen wolle den für Juni geplanten Parteitag der NRW-CDU auf Oktober verschieben, also auf die Zeit nach der Bundestagswahl am 26. September, und sich so „ein Rückfahrticket nach Düsseldorf“ sichern.

Dabei wurde das Beispiel des damaligen Bundesumweltministers Norbert Röttgen (CDU) genannt, der 2012 Spitzenkandidat bei der Landtagswahl war, sich ein Hintertürchen offen hielt – und am Ende beides verlor: die Wahl und das Amt.

Es läuft auf Wüst zu

Tatsächlich bleiben auch nach Laschets „FAZ“-Interview Fragen unbeantwortet. Ob der CDU-Politiker im Fall einer Niederlage Oppositionsführer im Bundestag werden will, ließ er selbst offen. „Wer was wann wie wird, entscheiden Partei und Fraktion nach dem Votum der Wählerinnen und Wähler.“

Dabei weisen seine Anhänger darauf hin, dass andere es ähnlich hielten: 2002 zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU).

Unklar ist ebenso, ob Laschet sich um ein Direktmandat in seinem CDU-Heimatverband Aachen bewirbt. Laut Landesverfassung kann er nicht einfach Ministerpräsident bleiben und gleichzeitig ein Bundestagsmandat annehmen.

In der Verfassung steht: „Ein Mitglied der Landesregierung kann nicht gleichzeitig Mitglied des Bundestags oder der Bundesregierung sein.“

Von praktischer Relevanz ist, wann der CDU-Landesparteitag einberufen wird. Darüber entscheidet am Montagabend der Landesvorstand in digitaler Sitzung.

Der Oktober-Termin würde Laschet Luft verschaffen – der Juni-Termin nicht. Gesucht werden ein neuer Landesvorsitzender und womöglich ein Interimsministerpräsident bis zur Landtagswahl 2022.

Dabei läuft es immer mehr auf den 45-jährigen Verkehrsminister Hendrik Wüst zu – statt auf eine Übergangslösung mit Innenminister Herbert Reul, 68.

Der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen CDU-Sozialausschüsse und Europaabgeordnete Dennis Radtke, ein Wüst-Unterstützer, sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) dazu: „Eine Verschiebung bietet uns die Chance, uns nun mit ganzer Kraft dafür einzusetzen, dass Armin Laschet Bundeskanzler wird. Danach brauchen wir schnellstmöglich Klarheit, wer die Lücke in NRW schließen soll. Die Verantwortung dann wenige Monate vor der Landtagswahl auf mehrere Köpfe zu verteilen, ist kontraproduktiv.“

Der Wunsch der Wähler als auch der Partei nach klaren Verhältnissen sei deutlich stärker „als die Freude an personellen Schachspielen inklusive Rochaden, die man niemandem mehr erklären kann“.

SPD macht Druck

Die SPD macht unterdessen Druck. „Armin Laschet hält sich für seinen Verbleib in NRW alle Optionen offen“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, dem RND.

„Er glaubt offenbar nicht an den eigenen Erfolg bei der Bundestagswahl. Die zahlreichen Skeptiker in den eigenen Reihen von CDU und CSU wird er so wohl nicht noch überzeugen.“

Laschet selbst weist das zurück. Auf die Frage, ob er für den Fall des Scheiterns bei der Bundestagswahl im eigenen Interesse vorbaue, sagte er der „FAZ“: „Klares Nein.“