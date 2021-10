Laschet bei Junger Union: „Die Verantwortung für dieses Ergebnis, die trage ich“

Anzeige

Anzeige

CDU-Chef Armin Laschet hat die Verantwortung für das Bundestagsergebnis der Union übernommen. Das machte er bei einem Deutschlandtag der Jungen Union (JU) in Münster deutlich.

„Wir haben ein bitteres Ergebnis erzielt“, sagte er. „Nichts daran lässt sich schönreden und die Verantwortung für dieses Ergebnis, die trage ich als Vorsitzender und als Kanzlerkandidat“, fügte er unter Applaus der Deutschlandtag-Teilnehmer hinzu. „Den Wahlkampf, die Kampagne habe ich zu verantworten und sonst niemand.“

Hauptstadt-Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Kurz vor dem Statement bedankte sich JU-Chef Tilman Kuban für den Besuch: „Lieber Armin, die letzten Tage Wochen waren mit Sicherheit nicht einfach für CDU und CSU, sie waren nicht einfach für die Union und sie waren am Ende eben auch nicht einfach für uns als junge Generation.“

„Aber du zeigst heute, dass du heute hier bist, dass du dich einer Diskussion stellst“, sagte Kuban. „Wahre Größe zeigt sich nicht immer nur wenn die Sonne scheint, sondern auch wenn mal Gegenwind von vorne kommt. Deshalb, lieber Armin, zeigst du damit deinen ganz starken Charakter.“

Parteinachwuchs kritisierte Laschet

Der Parteinachwuchs kritisierte zuvor den Unionskanzlerkandidaten. In einem Antrag des JU-Bundesvorstands für den Deutschlandtag hieß es: „Armin Laschet konnte die Herzen der Menschen leider nicht erreichen. Ganz im Gegenteil: Viele Wähler haben der Union wegen des Personalangebots die Stimme nicht gegeben.“

Anzeige

+++ Der Live­­blog zur Bundes­­tags­­wahl mit allen News und Entwick­lungen +++

Der JU-Bundesvorstand kritisierte: „Eine solche Kandidatur ist aber keine One-Man-Show. Weder im Sieg noch in der Niederlage.“ Nur wenige im Bundeskabinett seien im Wahlkampf hilfreich gewesen, heißt es weiter in dem Papier „Neuanfang. Unser Plan für eine moderne Volkspartei“. Auch die Spitzen von CDU und CSU hätten „keine gute Figur abgegeben“. Die Analyse lautete: „Wir haben aus eigener Schwäche verloren, nicht wegen der Stärke der anderen.“

Anzeige

Die Union muss sich nach Ansicht der JU-Bundesspitze „von unten erneuern und gleichzeitig weiblicher und vielfältiger werden“. Nur mit „neuen, in der Öffentlichkeit unverbrauchten Köpfen“ und der Einleitung eines Generationenwechsels seien neue Wähler zu gewinnen. Mit Blick auf die Themen Wirtschaft und Klimaschutz, steigende Wohnkosten, Rente und Migration warnte der Antrag: „Wenn wir hier nicht stärker werden und mit einfachen, klaren Botschaften agieren, werden wir einen Großteil der Bevölkerung nicht mehr erreichen.“

Bundeschef Tilman Kuban hatte zum Auftakt der Tagung am Freitag betont, die JU müsse „mit neuen Köpfen, neuer Programmatik und neuem Zusammenhalt zwischen CDU und CSU vorangehen“.

Aufeinandertreffen mit Söder entfällt

In Münster wird auch Gesundheitsminister Jens Spahn reden und in einer Diskussion Stellung nehmen. Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen von Laschet und CSU-Chef Markus Söder entfällt aber. Söder werde stattdessen an einer Basiskonferenz der CSU teilnehmen, hieß es kurzfristig am Donnerstag aus München. Der CSU-Vorsitzende war Laschet im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union unterlegen, seine Querschüsse gegen Laschet hatten Kritik ausgelöst.

Video Friedrich Merz: SPD, FDP und Grüne haben „ein beachtliches Papier vorgelegt“ 1:55 min Friedrich Merz spricht bei der Jungen Union im RND-Interview über die Ampel-Koalitionsverhandlungen und die bevorstehende Oppositionsrolle der CDU. © RND

Anzeige

Beim Auftakt des Deutschlandtags am Freitag hatte der CDU-Politiker Friedrich Merz ein dramatisches Bild der Union nach ihrer Wahlniederlage gezeichnet. Er bezeichnete die Union als „insolvenzgefährdeten schweren Sanierungsfall“. Dabei forderte der ehemalige Unionsfraktionschef seine Partei auf, nicht Personalfragen in den Mittelpunkt zu stellen, sondern die inhaltliche Aufstellung. „Wir sollten uns ausschließlich mit der Frage beschäftigen, wie kommen wir da wieder raus?“

Merz wird als möglicher Kandidat für die Nachfolge Laschets gehandelt – ebenso wie unter anderen Gesundheitsminister Jens Spahn und Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus, die ebenfalls beim dreitägigen JU-Treffen in Münster erwartet werden.