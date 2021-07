Bundestagswahl-Show bei ProSieben: Laschet stellt sich Baerbock und Scholz nicht

Anzeige

Unterföhring. ProSieben hat ein Showformat für die Kanzlerkandidaten auf die Beine gestellt, muss sich aber mit den Wahlkämpfern Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) begnügen. Die Grünen-Politikerin und der SPD-Mann stellen sich im September ProSieben-Moderator Louis Klamroth und zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern, wie der Sender am Donnerstag in Unterföhring bei München mitteilte.

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet nehme an dem Format nicht teil. „Wir haben Armin Laschet angefragt und er hat abgesagt“, sagte eine ProSieben-Sprecherin dazu auf dpa-Anfrage.

„Unkonventionell. Direkt. Spontan.“ sei das Motto der beiden Mittwochabende am 1. September mit Baerbock und am 15. September mit Scholz, so der Sender. In den Live-Shows werde es politisch und privat. „Bei klassischen Wahlkampf-Auftritten im TV spulen Politik-Profis oft gebetsmühlenartig das gleiche Programm ab. Das langweilt mich und ich glaube viele Zuschauer auch“, so Moderator Klamroth laut Mitteilung.