Klingbeil: Entscheidung über Impfpflicht fällt erst „in nächsten Wochen“

Berlin. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat Erwartungen an eine schnelle Entscheidung über eine teilweise Impfpflicht gedämpft. „Die Debatte um die Impfpflicht ist da, aber sie ist noch nicht entschieden“, sagt er den Sendern RTL/ntv. „Wir werden in den nächsten Wochen schauen, ob wir eine Impfpflicht auf den Weg bringen oder nicht“, fügt Klingbeil hinzu. Die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen sei eine schwierige Abwägungsfrage.

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, sagte am Dienstag im ARD-„Mittagsmagazin“, seine Partei könne sich eine solche Impfpflicht vorstellen. „Das wollen wir aber in Ruhe diskutieren.“ Es sei richtig, das nicht in einem „Hauruckverfahren“ zu machen. Wiese wies auf Befürchtungen hin, wonach eine Impfpflicht etwa ungeimpfte Pflegekräfte aus dem Job treiben könnte, was die Situation in der Pflege verschärfen würde.

Auch der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Theurer zeigte sich offen für eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. „Fakt ist: Wir haben weitgehende Maßnahmen jetzt verabredet – die Homeofficepflicht, die 3G-Regel in Bus und Bahn und auch am Arbeitsplatz“, sagte Theurer am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“ mit Blick auf die Pläne von SPD, Grünen und FDP zum Kampf gegen Corona. „Und ich persönlich kann mir beispielsweise auch eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen durchaus vorstellen. (...) Aber über diesen Punkt sprechen wir heute noch.“

Die Grünen hatten am Montag angekündigt, die möglichen künftigen Ampelregierungspartner wollten über eine Impfpflicht etwa für Beschäftigte in Pflegeheimen sprechen. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz befürwortete ebenfalls eine Debatte über eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie Beschäftigte in Pflegeheimen.

Das Thema ist allerdings nicht Bestandteil der von den Ampelparteien angeschobenen Reform des Infektionsschutzgesetzes, die diese Woche beschlossen werden soll.