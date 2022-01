Hier werden 2022 neue Landtage gewählt

Ministerpräsident Stephan Weil von derführt die Landesregierungin einer sogenannten großen Koalition mit der CDU an. Weil war bereits vorher Ministerpräsident in einem Regierungsbündnis mit den Grünen.

Was ist besonders? Nachdem die damalige Grünen-Abgeordnete Elke Twesten am 4. August 2017 aus der Fraktion austrat, verlor die bisherige rot-grüne Regierungskoalition ihre knappe Mehrheit im Parlament. In der Folge kam es zu vorgezogenen Neuwahlen am 15. Oktober, die die SPD für sich entscheiden konnte. Obwohl das Bilden einer großen Koalition eher aus der Not heraus geschah, konnte das rot-schwarze Bündnis seither für stabile Verhältnisse in Niedersachsen sorgen.