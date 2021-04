Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Was muss ich bei der Stimmabgabe beachten?

Stimmzettel für Landtagswahlen: Superwahljahr in Deutschland - 2021 finden zusätzlich zur Bundestagswahl auch noch Landtagswahlen bzw. Wahlen zum Abgeordnetenhaus statt in Baden-Württemberg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Zudem finden Kommunalwahlen in Hessen und Niedersachsen. *** Ballots for state elections Super election year in Germany 2021, in addition to the Bundestag elections, state elections or elections to the House of Representatives will take place in Baden Württemberg, Berlin, Mecklenburg Western Pomerania, Rhineland Palatinate, Saxony Anhalt and Thuringia In addition, local elections will be held in Hesse and Lower Saxony Copyright: xx. © Quelle: imago images/U. J. Alexander