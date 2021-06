Laschet: Haseloff „bester Garant“ gegen die AfD

Anzeige

Düsseldorf. Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat der CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet zur Wahl des Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) aufgerufen.

„Der, der nicht will, dass in einem deutschen Bundesland (...) die AfD stärkste Partei wird, hat nur eine Alternative: Reiner Haseloff und die CDU wählen“, sagte der NRW-Ministerpräsident am Samstag bei der Landesvertreterversammlung der nordrhein-westfälischen CDU in Düsseldorf.

Zugleich grenzte Laschet, der Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl ist, die CDU erneut scharf von der AfD ab. „Unsere Haltung ist klar: Wir verhandeln nicht mit der AfD, wir kooperieren nicht mit der AfD, wir koalieren nicht mit der AfD, und wir werden sie bekämpfen.“ Der „beste Garant“ dafür sei Haseloff.

In Sachsen-Anhalt wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Die jüngsten Umfragen sahen die AfD 1 bis 5 Prozentpunkte hinter der CDU, in einer früheren Umfrage hatte sie knapp vor der Regierungspartei gelegen. CDU-Spitzenkandidat Haseloff hatte beim digitalen offiziellen Wahlkampfabschluss am Freitag betont: „Die Wahl ist noch nicht gelaufen.“