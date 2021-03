Das sind die Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

Anzeige

Anzeige

Mainz. Die Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz:

Malu Dreyer (SPD) - Landesmutter mit Durchsetzungskraft

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Landtagswahl am 14. März. © Quelle: Boris Roessler/dpa

Anzeige

Eigentlich heißt sie mit Vornamen Marie-Luise - in Rheinland-Pfalz ist die 60-Jährige aber nur als Malu bekannt. Dreyer, die meist mit einem Lächeln auftritt und als sehr populär gilt, hat schon mehrfach Durchsetzungsvermögen bewiesen. Sie wurde 2013 nach dem Rückzug von Kurt Beck erste Ministerpräsidentin des Landes. 2016 gewann sie die Landtagswahl nach einem fulminanten Endspurt gegen CDU-Herausforderin Julia Klöckner. Seit 2004 lebt Dreyer mit ihrem Mann, dem früheren Oberbürgermeister Klaus Jensen, in einem Wohnprojekt in Trier. Zur Politik war die gebürtige Pfälzerin, die offen mit ihrer Multiple Sklerose-Erkrankung umgeht, Mitte der 1990er Jahre über die kommunale Ebene gekommen.

Christian Baldauf (CDU) - Bodenständiger Politiker mit Humor

Christian Baldauf (CDU), Spitzenkandidat seiner Partei zur Landtagswahl 2021. © Quelle: Andreas Arnold/dpa

Der Rechtsanwalt aus Frankenthal in der Vorderpfalz ist tief verwurzelt in der rheinland-pfälzischen CDU und gilt als gut vernetzt. Wegen Helmut Kohl trat der 53-Jährige einst in die Partei ein. Baldauf ist seit fast zwei Jahrzehnten Abgeordneter im Landtag und derzeit Chef der CDU-Landtagsfraktion. Er wird als Teamplayer beschrieben. Der Vater zweier Kinder und Fan des 1. FC Kaiserslautern ist gesellig, jovial, immer für einen Scherz zu haben - und er kommt schnell mit Menschen ins Gespräch. Allerdings: An die Beliebtheitswerte und den Bekanntheitsgrad von Konkurrentin Dreyer reicht er bei weitem nicht heran. „Mein Ziel ist die Staatskanzlei“, sagt er dennoch selbstbewusst.

Michael Frisch (AfD) - Konservativer Warner vor Schwarz-Grün

Michael Frisch, AfD-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. © Quelle: Harald Tittel/dpa

Der Landesvorsitzende ist das bürgerliche Aushängeschild der AfD in Rheinland-Pfalz. Der 63-Jährige aus Trier hat die Landespartei hinter sich gebracht, nachdem Uwe Junge, der viele Jahre das Bild der AfD in Rheinland-Pfalz geprägt hatte, vor knapp einem Jahr seinen politischen Abschied zum Ende dieser Legislaturperiode angekündigt hatte. Flügelkämpfe - so es sie denn gibt - treten unter dem unprätentiösen Religions- und Mathelehrer nicht nach außen. Der bekennende Katholik kämpft mit der Warnung vor einer möglichen schwarz-grünen Koalition nach der Wahl um Stimmen im bürgerlich-konservativen Lager.

Daniela Schmitt (FDP) - Wirtschaftsexpertin will Wissing beerben

Ein Wahlplakat von FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. © Quelle: imago images/Becker&Bredel

Als Spitzenkandidatin möchte die auch in ihrem eigenen Bundesland eher unbekannte Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt dafür sorgen, dass die FDP ihren Platz am Kabinettstisch in Mainz behält. Die 48-Jährige gilt als Wirtschaftsexpertin. Die diplomierte Bankbetriebswirtin ist tief verwurzelt in ihrer rheinhessischen Heimat. Sollte die FDP nach der Wahl an der Regierung bleiben, möchte sie gerne Wirtschaftsministerin und damit Nachfolgerin ihres Parteikollegen Volker Wissing werden, den es seit seiner Berufung zum Generalsekretär der Bundes-FDP eher auf die Berliner Bühne zieht.

Anzeige

Anne Spiegel (Grüne) - Multitasking-Politikerin und Familienmensch

Die Grünen-Spitzenkandidatin Anne Spiegel auf einem Wahlplakat zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 14. März 2021. © Quelle: imago images/Revierfoto

Die 40-Jährige tritt erstmals als Spitzenkandidatin an. Sie hat in jungen Jahren eine steile Polit-Karriere hingelegt. 2011 erstmals in den Landtag gewählt, wurde sie 2016 in der Ampel-Koalition Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz. Zuletzt übernahm sie nach dem Rücktritt ihrer Parteifreundin Ulrike Höfken übergangsweise auch die Ressortzuständigkeit für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten. Die vierfache Mutter, die nach dem Studium zeitweise an einer Sprachschule gearbeitet hatte, lebt mit ihrer Familie in Speyer. Ihren lebhaften Charakter führt sie gern auf ihre sizilianische Großmutter zurück.

David Schwarzendahl (Linke) - Stadtratskollege von Baldauf

Anzeige

David Schwarzendahl (Die Linke), Spitzenkandidat seiner Partei. © Quelle: Andreas Arnold/dpa

Der Spitzenkandidat der Linken, David Schwarzendahl, hat eine Gemeinsamkeit mit CDU-Herausforderer Christian Baldauf: Beide sind im Stadtrat von Frankenthal. Ansonsten aber haben die beiden wenig gemeinsam. Der 38-jährige gelernte Buchbinder ist als Sachbearbeiter für den Linken-Bundestagsabgeordneten Alexander Ulrich tätig und tritt für einen Mietendeckel in größeren Städten ein. Es dürfe nicht sein, dass die Hälfte des Einkommens für die Miete draufgehe, fordert Schwarzendahl. Im Wahlkampf wird er als Doppelspitze mit Melanie Wery-Sims aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich auf, die auf Platz 2 der Landesliste steht und in den sozialen Netzwerken sehr aktiv ist.

Joachim Streit (Freie Wähler) - „Mein Leben ist Politik“

Joachim Streit (Freie Wähler), Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm, ist Spitzenkandidat seiner Partei für die Wahl in Rheinland-Pfalz. © Quelle: Harald Tittel/dpa

Joachim Streit kann gewinnen. Das hat der Kommunalpolitiker wiederholt bewiesen. Der Jurist, in Trier geboren, war von 1997 bis 2009 Bürgermeister der Stadt Bitburg. 2009 wurde er zum Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm (74 Prozent) gewählt und 2017 im Amt mit 88 Prozent der Stimmen bestätigt. Nun blickt der Vater von drei Kindern als Spitzenkandidat für die Freien Wähler nach Mainz. „Mein Leben ist Politik“, sagt er. Er wolle auch in den Landtag, weil es dort zu wenige Bürgermeister und Landräte gebe. Seine Worte sind stets deutlich: „Ich spreche die Sprache der Menschen. Ich möchte eine Politik, die alle verstehen und bei der alle mitkommen“, sagt der 55-Jährige. Ansonsten liebt er Fitness und Kreuzworträtsel. „Ich denke gerne um die Ecke.“