Rheinland-Pfalz: Wo die Parteien ihre Hochburgen haben

Anzeige

Anzeige

Mainz. Rheinland-Pfalz ist fest in der Hand der SPD: Die Sozialdemokraten erreichten in 48 der 52 Wahlkreise die Mehrheit der für die Sitzverteilung im Landtag entscheidenden Landesstimmen. Die CDU liegt in nur vier Wahlkreisen vorn, alle im Norden des Landes. Wählen Sie in der folgenden Grafik die verschiedenen Parteien aus, um sich ihre Hochburgen anzusehen. Klicken Sie auf 2016, um das Abschneiden mit dem vorigen Wahlergebnis zu vergleichen.

Trotz der Dominanz der SPD bei den Landesstimmen, holte die CDU in relativ vielen Wahlkreisen die Mehrheit der Erststimmen. Die Sozialdemokraten sicherten sich 28 der 52 Wahlkreismandate, die CDU immerhin 23. Zum ersten Mal können auch die Grünen ein Direktmandat holen. Im Wahlkreis Mainz I schlägt Katharina Binz knapp den SPD-Kandidaten Johannes Klomann. Das höchste Erststimmenergebnis erzielt Ministerpräsidentin Malu Dreyer für die SPD mit 47,7 Prozent in Trier.

Anzeige

AfD fällt überall gegenüber 2016 zurück

Für die Sitzverteilung im Landtag ist die Landesstimme allerdings die wichtigere, und hier büßte die CDU viele Wählerstimmen ein. Im Wahlkreis Bitburg-Prüm beispielsweise verlor die CDU 11,2 Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl 2016. Auch in den CDU-Hochburgen Bad Neuenahr-Ahrweiler und Mayen kehrten viele Wähler der Union den Rücken. Wie bei allen Landtagswahlen seit 1991 erzielten die Christdemokraten im Wahlkreis Cochem-Zell ihr bestes Ergebnis, allerdings auch hier mit deutlichen Verlusten.

Die Grünen fanden in den Städten wieder einmal mehr Unterstützung als in den ländlichen Regionen. Ihre besten Ergebnisse erreichte die Partei in den Wahlkreisen Mainz I (23,3 Prozent) und Trier (18,7). Am schlechtesten schnitten die Grünen mit 5,2 Prozent im Wahlkreis Pirmasens ab. Die AfD fiel überall hinter ihrem Ergebnis von 2016 zurück. Am größten sind die Verluste in Ingelheim am Rhein und in Ludwigshafen mit jeweils 8,7 Prozentpunkten. Die Anteile der Freien Wähler variieren sehr stark: Im Wahlkreis Mainz I holten sie nur 1,7 Prozent. Ihr mit großem Abstand bestes Ergebnis fuhren die Freien Wähler mit 21,3 Prozent in Bitburg-Prüm ein.