Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: die wichtigsten Infos

Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz findet am Sonntag, 14. März 2021 statt. Wie üblich sind die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Der rheinland-pfälzische Landtag besteht aus mindestens 101 Abgeordneten und tagt in Mainz . Durch Überhang- und Ausgleichsmandate kann sich die Mitgliederzahl erhöhen.

Spätestens am 75. Tag nach der Wahl muss die erste Sitzung des neuen Landesparlamentes stattfinden, das wäre also spätestens am 28. Mai 2021.