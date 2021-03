Baden-Württemberg: Wo die Parteien ihre Hochburgen haben

Anzeige

Stuttgart. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg können die Grünen nach ihrem Rekordergebnis von 2016 nochmals zulegen und kommen landesweit auf 32,6 Prozent. Die Ergebnisse in den Wahlkreisen zeigen die Dominanz der Grünen. Die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann gewinnt 58 von 70 Direktmandaten.

Besonders in den großen Städten machten die grünen Kandidaten das Rennen. Wählen Sie in der folgenden Grafik die verschiedenen Parteien aus, um sich ihre Hochburgen anzusehen. Klicken Sie auf 2016, um das Abschneiden mit dem vorigen Wahlergebnis zu vergleichen.

Im Vergleich zur Landtagswahl 2016 gewinnen die Grünen 10 Wahlkreise von der CDU und zwei von der AfD. Alle damals errungenen Wahlkreise konnten sie behaupten. Grünen-Hochburg schlechthin war 2021 der Wahlkreis Stuttgart I: Im ersten von vier Landeshauptstadt-Wahlbezirken setzte sich Landtagspräsidentin Muhterem Aras mit 44,8 Prozent der Stimmen durch - und holte damit am Sonntag prozentual so viele Grünen-Stimmen wie kein anderer ihrer Kollegen im Südwesten. Zudem kamen die Grünen auch in den Wahlkreisen Konstanz (42,1), Heidelberg (41,7), Freiburg II (40,3) und Freiburg I (40,2) auf Zustimmungswerte jenseits der 40-Prozent-Marke.

Grünen nehmen AfD zwei Wahlkreise ab

Die Grünen haben auch die ehemalige SPD-Hochburg im Mannheimer Norden erobert. Ihre Kandidatin Susanne Aschhoff erhielt dort 27,8 Prozent der Stimmen. Damit bekommt die Tierärztin das Direktmandat, das die AfD 2016 der SPD überraschend abgejagt hatte.

Die AfD konnte an den Erfolg aus dem Jahr 2016 von 23 Prozent nicht mehr anschließen und kam mit 12,7 Prozent auf Platz vier. Trotz ihrer Niederlage war Mannheim I für die SPD mit 21,7 Prozent landesweit das beste Ergebnis. Damit erreichen sie selbst in ihrer ehemaligen Hochburg nicht das schlechteste Ergebnis der Grünen. Im Wahlkreis Neckar-Odenwald erzielten die Grünen ihren niedrigsten Wert in Baden-Württemberg mit 23,7 Prozent.

Die CDU holte ihr bestes Ergebnis im Wahlkreis Ehingen. Hier heimste Landespartei-Generalsekretär Manuel Hagel 35,9 Prozent ein und holte das Direktmandat. Insgesamt gewann die CDU zwölf Wahlkreise, oft allerdings nur mit knappem Vorsprung. Im Wahlkreis Geislingen beispielsweise betrug der Abstand der Christdemokraten auf den zweitplatzierten Grünen gerade einmal 0,4 Prozentpunkte.

Ihr schlechtestes Ergebnis holte die CDU mit 13,3 Prozent im Wahlkreis Freiburg II. Dort hatte auch die FDP ihren niedrigsten Wert mit 5,9 Prozent. Von dieser Schwäche profitierte unter anderem die Linke und holte ihren landesweit einzigen zweistelligen Wert mit 11,2 Prozent.

Baden-Württembergische AfD-Hochburg bleibt trotz deutlicher Verluste Pforzheim. Allerdings reichten 15,8 Prozent den Rechtspopulisten dort diesmal nicht für das Direktmandat. Der junge Grünen-Kandidat Felix Herkens hat der Partei mit 26,2 Prozent der Stimmen das Direktmandat abgejagt.