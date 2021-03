Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag: die wichtigsten Infos

Anzeige

Berlin. In Baden-Württemberg wird am Sonntag ein neues Landesparlament gewählt. Seit 2011 führt mit Winfried Kretschmann der einzige Ministerpräsident der Grünen eine Landesregierung in Deutschland an. Eine erneute Wiederwahl scheint angesichts guter Umfragewerte wahrscheinlich. Auf einen möglichen Koalitionspartner wollte sich der 72-jährige Kretschmann vor einem Ergebnis aber nicht festlegen. Was Sie zur Wahl am Sonntag wissen müssen.

Die Landtagswahl in Baden-Württemberg in Zahlen

Die Landtagswahl in Baden-Württemberg findet am Sonntag, 14. März 2021 statt. Wie bei Parlamentswahlen in Deutschland üblich haben die Wahllokale zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet.

Rund 7,7 Millionen Menschen sind in Baden-Württemberg wahlberechtigt , darunter etwa 500.000 Erstwählerinnen und Erstwähler .

2016 lag die Wahlbeteiligung bei 70,4 Prozent , damals waren 22 Parteien zur Wahl zugelassen; dieses Mal ist es eine weniger.

Anders als bei der Bundestagswahl hat jeder bei der Landtagswahl nur eine Stimme , es gibt keine Landeslisten und die Stimmzettel sind in den 70 Wahlkreisen unterschiedlich. Mit seiner Stimme votiert ein Wähler für den Direktkandidaten eines Wahlkreises. Die Stimme wird aber zugleich für die proportionale Sitzzuteilung einer Partei im Landtag gezählt. Deshalb kommen zusätzlich noch Abgeordnete in den Landtag, die keinen Wahlkreis gewonnen haben.

Der baden-württembergische Landtag besteht aus mindestens 120 Abgeordneten . Durch Überhang- und Ausgleichsmandate kann sich die Mitgliederzahl erhöhen. Dem aktuellen Landtag gehören 143 Abgeordnete an.

Die 16. Wahlperiode endet am 30. April 2021. Der neugewählte Landtag wird daher wohl im Mai 2021 das erste Mal zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen.

Was sagen Umfragen vor der Wahl in Baden-Württemberg?

Aktuellen Umfragen zufolge könnten die Grünen am Sonntag erneut stärkste Kraft in Baden-Württemberg werden. Sämtliche Umfrageinstitute sahen die Partei zuletzt bei mindestens 30 Prozent. Laut einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF vom 5. März 2021 kämen die Grünen auf 35 Prozent und lägen damit 11 Prozentpunkte vor der CDU (24 Prozent), dem bisherigen Regierungspartner.

Die SPD konnte sich in Umfragen bisher nicht im Vergleich zur letzten Wahl verbessern und käme auf 10 bis 13 Prozent der Stimmen. Die AfD würde nach derzeitigen Prognosen zwischen 3 und 5 Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl 2016 einbüßen. Die FDP könnte auf 8 bis 11 Prozent kommen. Die Linke würde es nach aktuellen Umfragewerten nicht über die Fünfprozenthürde schaffen.

Welche Koalitionen wären nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg denkbar?

Es ist gut möglich, dass die Grünen sich am Ende einen Koalitionspartner aussuchen können. Für Grün-Schwarz würde es sicher erneut reichen, auch Schwarz-Grün wäre bei einem Erfolg der CDU eine Option. Eine Leidenschaft verbindet beide Parteien aber nicht.

Wunschkonstellation der Grünen-Spitze ist ein Bündnis mit der SPD, aber dafür gibt es bislang keine Mehrheit. Daher könnte es auch auf eine Ampelkoalition aus Grünen, SPD und FDP hinauslaufen. Da niemand mit der AfD zusammenarbeiten will, könnte zudem eine Koalition von CDU, SPD und FDP unter Umständen rechnerisch möglich sein, sie ist aber sehr unwahrscheinlich. Für ein CDU-FDP-Bündnis reicht es nicht.

Landtagswahl in BW 2021: Wer sind die Spitzenkandidaten?

Spitzenkandidat der Grünen ist Winfried Kretschmann (72). Er ist seit 2011 in wechselnden Koalitionen Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Für die CDU tritt die derzeitige Kultusministerin Susanne Eisenmann (56) an. SPD-Herausforderer ist der Landtagsfraktionschef Andreas Stoch (51). Bei der FDP ist Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke (59) das Aushängeschild. Für die Alternative für Deutschland (AfD) wird Landtagsfraktionschef Bernd Gögel (66) antreten.

Welche Themen haben den Wahlkampf in Baden-Württemberg bestimmt?

Natürlich werden die Corona-Krise, ihre Bewältigung und die wirtschaftlichen Folgen den Wahlkampf dominieren. Hier steht die Landesregierung wegen Fehlern beim Kauf von mehreren Millionen Masken und bei der Impfstrategie derzeit gehörig unter Druck. Auch die vor allem bei vielen Lehrern und Eltern umstrittene Schulpolitik dürfte wegen der CDU-Spitzenkandidatin Eisenmann ein Thema werden, ebenso wie die Klimapolitik und, wie vor jeder Wahl, die innere Sicherheit.

Warum wird die Landtagswahl wegen Corona nicht verschoben?

Das hat verfassungsrechtliche Gründe. In Baden-Württemberg endet die laufende Wahlperiode des Landtags am 30. April 2021. Laut Landesverfassung muss die Neuwahl vor Ablauf der laufenden Wahlperiode stattfinden. Eine Verlängerung der Wahlperiode durch eine Verschiebung des Wahltermins würde gegen das in Artikel 23 Absatz 1 verankerte Demokratieprinzip verstoßen.

Corona und Landtagswahl: Welche Regeln gelten in der Wahlkabine?

In der aktuellen Corona-Verordnung Baden-Württembergs sind konkrete Maßnahmen zum Infektionsschutz etwa bei Landtagswahlen enthalten. So werden Wählerinnen und Wähler neben der auch sonst geltenden verschärften Maskenpflicht auch dazu angewiesen, sich die Hände zu desinfizieren und die Abstandsregeln einzuhalten.

Kann die Landtagswahl in Baden-Württemberg als reine Briefwahl durchgeführt werden?

Auch das ist nicht möglich, da es hierfür keine rechtliche Grundlage gibt. Trotzdem ist die Briefwahl natürlich auch bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg zulässig. Und der Anteil dürfte durch die Corona-Pandemie deutlich zunehmen. In zahlreichen Wahlkreisen wurden bereits jetzt mehr Unterlagen für die Briefwahl beantragt als bei der gesamten Landtagswahl vor fünf Jahren. Im Jahr 2016 hatte landesweit etwa jeder fünfte Wähler (21 Prozent) bei der Landtagswahl seine Stimme auf dem Postweg abgegeben. Vor 25 Jahren war es erst etwa jeder zehnte Wähler (11 Prozent).

Nach Informationen der Stadt Stuttgart wird bei dieser Wahl allein in der Landeshauptstadt mit 140.000 bis 150.000 Wahlscheinanträgen gerechnet. Das entspräche fast 40 Prozent der insgesamt 371.000 Wahlberechtigten in Stuttgart. Bei der letzten Landtagswahl stimmten dagegen nur knapp 22 Prozent der Stuttgarter per Briefwahl. Es wird damit gerechnet, dass landesweit jeder zweite seinen Wahlschein zu Hause ausfüllt und nicht im Wahllokal.

Wie ging die Landtagswahl 2016 aus?

Die letzte Landtagswahl in Baden-Württemberg am 13. März 2016 fiel wie folgt aus: