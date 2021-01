Länderchefs weitgehend einig: Lockdown bis 31. Januar - Schule bleibt Streitpunkt

Anzeige

Anzeige

Die Ministerpräsidenten haben vor ihrer Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Dienstag weitgehendes Einvernehmen für eine Verlängerung der Corona-Kontaktbeschränkungen bis zum 31. Januar erzielt. Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) haben Hessen und Berlin einen entsprechenden Vorschlag für die Beschlussempfehlung gemacht. Dieser sieht im Wesentlichen vor, den jetzigen Status Quo des Shutdowns fortzuschreiben - eine Empfehlung für die Schließung von Schulen und Kitas ist aber noch strittig.

Aus dem Vorschlag für die Beschlussempfehlung geht zudem hervor, dass für Schnelltests in Alten- und Pflegeeinrichtungen zusätzliches Personal rekrutiert werden soll. Anträge auf die versprochenen Wirtschaftshilfen sollen schnellstmöglich bearbeitet und das Geld umgehend ausgezahlt werden. Voraussichtlich am 27. Januar sollen sich die Ministerpräsidenten wieder zusammenschalten. Möglicherweise werde es aber schon vorher eine Beratung über die Lage für die Schulen und Kitas geben. Die SPD drängt auf einen früheren MPK-Termin, um zeitig abermals über die Lage der Schulen und Kitas zu sprechen.

Thema bei der MPK am Dienstag wird auch die Kritik am Impfstart. In Bezug auf den als zu schleppend kritisierten Impfstart, wollen Bund und Länder nun stärker herausstellen, dass die Ziele und Zwischenziele besser kommuniziert werden sollen. BundesgesundheitsministerJens Spahn (CDU) machte entsprechende Erklärungen dazu bereits am Montagabend im ZDF. Er betonte, dass im ersten Halbjahr des neuen Jahres ein großer Teil der Bevölkerung geimpft sein könnte - unter der Voraussetzung, dass es zu den erhofften Impfzulassungen und Produktionen komme.